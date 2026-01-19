Władze Polski 2050 zdecydowały w sprawie wyborów

Patryk Michalski o propozycji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w liście do członków Polski 2050 Źródło: TVN24

Rada Krajowa Polski 2050 wznowiła posiedzenie w poniedziałek po południu. Obradowała w sprawie przyszłości procesu wyborczego na przewodniczącego partii.

Po kilku godzinach ogłoszono decyzję. Jak poinformował poseł tej partii Marcin Skonieczka w serwisie X, "Rada Krajowa Polski 2050 Szymona Hołowni podjęła decyzję o powtórzeniu II tury głosowania na Przewodniczącą Partii". "Głosowanie zostanie przeprowadzone do dnia 31 stycznia 2026 roku" - przekazał.

We wpisie na profilu partii dodano, że "do 7 lutego zbierze się Rada Krajowa, podczas której wybrany zostanie Zarząd Krajowy".

W drugiej turze mierzą się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska.

Unieważniona druga tura wyborów na szefa partii

Polska 2050 tydzień temu wybierała swoją przewodniczącą w drugiej turze wyborów. Wyniki - wbrew zapowiedzi - nie zostały ogłoszone wieczorem, niedługo po zakończeniu głosowania.

Głosowanie zostało unieważnione ze względu na problemy techniczne. W związku z odwołaniem drugiej tury wyborów, w piątek późnym popołudniem zebrała się Rada Krajowa Polski 2050, która miała podjąć decyzję co do przyszłości procesu wyborczego.

Według ustaleń Patryka Michalskiego z TVN24+ założyciel partii i dotychczasowy jej lider Szymon Hołownia po kilku godzinach obrad miał wylogować się ze spotkania prowadzonego w formule online, argumentując, że jest zmęczony. Ostatecznie zarządzona została przerwa w obradach do poniedziałku.

Jak dowiedział się Patryk Michalski, w trakcie obrad Hołownia miał opowiedzieć się za powtórzeniem całości wyborów i wyrazić gotowość do startu w nich.

