Bez zapowiedzi. Ostentacyjne usunięcie przez Kim Dzong Una

Decyzja zapadła w poniedziałek bez wcześniejszych zapowiedzi na oczach podwładnych podczas uroczystości otwarcia pierwszego etapu modernizacji w zakładach maszynowych w prowincji Hamgyong Południowy.

Stanowisko Kim Dzong Una

- Z dniem dzisiejszym ogłaszam, że towarzysz zostaje odwołany ze stanowiska wicepremiera - oświadczył Kim.

- Mówiąc prościej, to było jak zaprzęganie kozła do wozu, przypadkowy błąd w procesie doboru kadr. Przecież to woły ciągną wozy, a nie kozy - kpił Kim, cytowany przez północnokoreańską agencję KCNA.

Przywódca Korei Północnej zarzucił zdymisjonowanemu urzędnikowi "próbę drwiny z centrali partii" i nieokazywanie żadnego poczucia odpowiedzialności, mimo że był już wcześniej krytykowany.

Ostentacyjne usunięcie urzędnika

W ocenie południowokoreańskiej agencji Yonhap ostentacyjne usunięcie urzędnika ma na celu wymuszenie bezwzględnego posłuszeństwa w aparacie władzy przed IX Zjazdem Partii Pracy. Podczas tego zgromadzenia, pierwszego od pięciu lat, reżim ma ogłosić nowe plany rozwoju. Mimo że PKB Korei Północnej wzrósł w 2024 r. wg szacunków Seulu o ok. 3,7 proc., kraj wciąż cierpi z powodu izolacji i sankcji.

