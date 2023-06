Wpisujesz Łukoil, dostajesz Orlen

Po wpisaniu w przeglądarce węgierskiego adresu rosyjskiego koncernu Łukoil - lukoil.hu - użytkownicy przekierowywani są na węgierskojęzyczną stronę Orlenu (orlen.hu), na co zwrócili uwagę w mediach społecznościowych internauci.

Zwróciliśmy się do Orlenu z prośbą o komentarz. Na ten moment nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Kiedyś Łukoil, dziś Orlen

Reporter "Czarno na białym" Łukasz Frątczak przygotował kolejny reportaż ujawniający kulisy fuzji Orlenu i Lotosu - "Gra pozorów" . Zarówno Orlen, jak i Daniel Obajtek od samego ogłoszenia warunków fuzji z Lotosem podkreślali, że choć sprzedają węgierskiemu MOL-owi ponad 400 stacji Lotosu, to równocześnie kupują od Węgrów blisko 200 nowych.

- Kupili spółkę, do której należała sieć 79 stacji benzynowych na Węgrzech od MOL-a, ale MOL tuż przed tą transakcją odkupił od poprzedniego właściciela tę spółkę - powiedział w rozmowie z reporterem "CnB" dziennikarz "Gazety Wyborczej" Andrzej Kublik.

Spółka ze stacjami, którą kupił Orlen, choć obecnie nazywa się Normbenz, jeszcze do niedawna działała pod nazwą Łukoil. Wszystkie stacje prowadziła pod tą rosyjską marką. Na zdjęciach z map satelitarnych widać, jak na początku tego roku znajdujące się na Węgrzech Łukoile zamieniały się w Orleny.

Dariusz Wieczorek z Uniwersytetu Gdańskiego w debacie w TVN24 na temat fuzji Orlenu i Lotosu stwierdził, że "okoliczności tej transakcji wskazują, że Orlen chciał zacierać ślady Łukoila". - Jeżeli Orlen chciał mieć stacje paliw na Węgrzech, to mógłby kupić je bezpośrednio, a nie angażować jeszcze w to MOL - stwierdził.

MOL ogłosił zakup tej spółki Łukoila dokładnie 15 minut przed podpisaniem umowy przedwstępnej z Orlenem w styczniu 2022 roku. - Co to ma wspólnego z Rosjanami? To nie ma nic wspólnego z nimi. Wręcz na odwrót, gdzie tu Rosjanie? - mówił Daniel Obajtek tego samego dnia.