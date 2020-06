Posiedzenie w sprawie immunitetu sędziego Tulei. Obrońca złożył wniosek o wyłączenie przewodniczącego

- Jesteśmy tu nie po to, żeby bronić pana sędziego, bo pan sędzia nie potrzebuje obrony. Jesteśmy tu po to, żeby powiedzieć: oskarżamy - stwierdził mecenas Jacek Dubois, obrońca sędziego Tulei. - Oskarżamy władzę i prokuraturę o to, że próbują złamać kręgosłup niezawisłym sędziom, próbują naruszyć konstytucję, pozbawiając nas wolnych sądów i niezwisłych sędziów. Chcą, żeby osoby, które orzekają na podstawie własnego sumienia, stały się trędowate - mówił. - Władza nie chce niezależnych sądów i niezawisłych sędziów - przekonywał.