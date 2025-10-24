"W heroiczny sposób relacjonuje wojnę". Michał Przedlacki nagrodzony

Michał Przedlacki o odskoku z pozycji artyleryjskich: to był horror Źródło: TVN24

Reporter "Superwizjera" Michał Przedlacki otrzymał nagrodę "Dziennikarz - Obywatel" nadawaną przez Towarzystwo Dziennikarskie. Gremium wyróżniło go za "relacjonowanie wojny w Ukrainie w heroiczny sposób".

Michał Przedlacki od blisko dwóch dekad pracuje w miejscach objętych wojną. Jest autorem reportaży wojennych "Anioły Pokrowska", "Żołnierki Ukrainy" czy "Chersoń. Życie na celowniku". Za swoją pracę w 2022 roku został nagrodzony Grand Pressem.

Nagroda Towarzystwa Dziennikarskiego

Towarzystwo Dziennikarskie zostało zarejestrowane w 2012 roku przez m.in. Teresę Torańską po tym, jak Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zostało zdominowane przez osoby powiązane z prawicą i Prawem i Sprawiedliwością.

Nowym prezesem Towarzystwa w miejsce Seweryna Blumsztajna został Cezary Łazarewicz. Celem TD jest m.in. ochrona wolności dziennikarskich, walka o przyzwoitość dziennikarską czy krzewienie postaw obywatelskich.

