Polska

"W heroiczny sposób relacjonuje wojnę". Michał Przedlacki nagrodzony

Michał Przedlacki
Michał Przedlacki o odskoku z pozycji artyleryjskich: to był horror
Źródło: TVN24
Michał Przedlacki otrzymał nagrodę "Dziennikarz - Obywatel" Towarzystwa Dziennikarskiego. Członkowie stowarzyszenia docenili go za to, że "w heroiczny sposób relacjonuje wojnę w Ukrainie".

Reporter "Superwizjera" Michał Przedlacki otrzymał nagrodę "Dziennikarz - Obywatel" nadawaną przez Towarzystwo Dziennikarskie. Gremium wyróżniło go za "relacjonowanie wojny w Ukrainie w heroiczny sposób".

Podczas wojny bardzo ważne jest tworzenie relacji
"Ostatnie pięć kilometrów to był horror"
Paulina Dera
Rosyjskie wojsko
Już nie tylko kolumny pancerne. "Musimy zmienić myślenie"
Kim są Białe Anioły, bohaterowie reportażu "Anioły Pokrowska?
Kim są Białe Anioły? Pojawiają się w najbardziej niebezpiecznych częściach Ukrainy
Świat

Michał Przedlacki od blisko dwóch dekad pracuje w miejscach objętych wojną. Jest autorem reportaży wojennych "Anioły Pokrowska", "Żołnierki Ukrainy" czy "Chersoń. Życie na celowniku". Za swoją pracę w 2022 roku został nagrodzony Grand Pressem.

cherson przedlacki reportaż

Wiesz, że przeżyli, bo oglądasz ten reportaż

Nagroda Towarzystwa Dziennikarskiego

Towarzystwo Dziennikarskie zostało zarejestrowane w 2012 roku przez m.in. Teresę Torańską po tym, jak Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zostało zdominowane przez osoby powiązane z prawicą i Prawem i Sprawiedliwością.

Pokrowsk - reportaż Superwizjera

Anioły Pokrowska

Nowym prezesem Towarzystwa w miejsce Seweryna Blumsztajna został Cezary Łazarewicz. Celem TD jest m.in. ochrona wolności dziennikarskich, walka o przyzwoitość dziennikarską czy krzewienie postaw obywatelskich.

pc

Żołnierki Ukrainy

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum prywatne

MediaTVN24Michał PrzedlackiSuperwizjer
