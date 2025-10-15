Co w ustawie o związkach partnerskich? Ustalenia "Faktów" TVN

Czy jesteś za wprowadzeniem związków partnerskich? Sondaż Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 Źródło: TVN24

Sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula zapowiedziała, że w piątek zostaną przedstawione nazwa i szczegóły ustawy dotyczącej związków partnerskich. Do tej pory nie było w tej sprawie zgody u koalicjantów, ale w ubiegłym tygodniu liderzy Lewicy i PSL ogłosili, że wypracowali porozumienie. O tym, że projekt o związkach partnerskich ma być projektem rządowym informowała w środę nieoficjalnie reporterka TVN24 Maja Wójcikowska.

Koalicja rządząca nie zdradza jednak, jakie rozwiązania znalazły się w projekcie. Reporter "Faktów" TVN Michał Tracz dotarł do założeń ustawy chroniącej prawa osób żyjących w związkach nieformalnych. Więcej na ten temat w materiale w "Faktach+" w TVN24+.

Szczegóły projektu

Szczegóły wspólnego projektu Lewicy i PSL zaprezentowane zostaną w piątek o godzinie 11 przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, Włodzimierza Czarzastego i autorki ustawy: Katarzynę Kotulę (Lewica) i Urszulę Pasławską (PSL). W ustawie nie będzie mowy o rejestrowaniu związków partnerskich, a o prawnej ochronie osób najbliższych żyjących do tej pory w związkach nieformalnych.

Kwestią do tej pory najbardziej sporną była forma zawierania umowy. Ludowcy nie chcieli zgodzić się na to, by dokument podpisywany był w czasie uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego. To dlatego według projektu ustawy partnerzy będą mogli podpisać dokument przed notariuszem. Podpisy będzie można złożyć w kancelarii notarialnej, ale notariusze będą mogli również zorganizować stosowną uroczystość. To do notariusza będzie należało zarejestrowanie umowy w USC.

Według informacji, do których dotarł Tracz, partnerom będzie przysługiwał szereg praw, głównie społecznych i ekonomicznych.

Partnerzy będą mogli po sobie dziedziczyć. Wbrew wielu opiniom, tej kwestii nie da się dziś zagwarantować umową notarialną - ustawy szczegółowo opisują, komu przysługuje dziś prawo dziedziczenia, a umowa notarialna tego nie zmieni. Ustawa Kotuli ma tę kwestię uregulować, a najbliżsi partnerzy znajdą się wśród osób, które ustawowo zyskają prawo do dziedziczenia po zmarłym.

Partnerzy zyskają też dostęp do zasiłku pogrzebowego, prawo pochówku partnera i rentę wdowią. Otrzymają też prawo do uzyskiwania informacji medycznych o partnerze, który trafił do szpitala.

Dzięki ustawie partnerzy będą mogli także wspólnie rozliczać się z podatku.

W efekcie rozmów koalicyjnych, z pierwotnego projektu ustawy wykreślono szereg przepisów.

Reporter "Faktów" TVN ustalił, że poza wspomnianą uroczystością w USC, z ustawy wyrzucono wszystkie zapisy dotyczące ochrony dzieci żyjących w rodzinach jednopłciowych, między innymi tak zwane przysposobienie wewnętrzne. Partnerzy nie dostaną także możliwości automatycznej zmiany nazwiska - będą musieli starać się o to osobno w Urzędzie Stanu Cywilnego.

