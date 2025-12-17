Czarzasty przemawia do obrońców zwierząt

W środę wieczorem posłowie rozpatrzą weto prezydenta Karola Nawrockiego do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, nazywanej ustawą łańcuchową.

Wcześniej jednak przed budynkiem Sejmu zorganizowano protest obrońców praw zwierząt, którzy domagają się odrzucenia prezydenckiego weta. Wziął w nim udział między innymi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Protest obrońców zwierząt przed Sejmem Źródło: PAP

"Nagle serca z kamienia?". Czarzasty apeluje do posłów PiS

Czarzasty zaapelował między innymi do posłów PiS. Przypomniał, że część posłów tego ugrupowania głosowała wcześniej w Sejmie za przyjęciem tej ustawy. - Nie możecie po prostu zmieniać stanu swojego rozumu i stanu swoich serc, dlatego że ktoś z jakiegoś pałacu w imię nie wiadomo jakich interesów każe wam blokować tę ustawę.

- Przecież miesiąc temu byliście za, mówiliście: to są nasze psy, walczymy o nasze psy, o nasze miłości, o nasze zwierzęta, to jest ważna sprawa. I co wam się stało? Nagle serca stały się z kamienia? - pytał. - Miejcie serce, naprawdę, mówię do PiS-u - kontynuował.

I dodał: - Dużo mówicie o miłości, dużo mówicie o otwartości, dużo mówicie o świętach Bożego Narodzenia, mówicie dużo o wspólnym stole, a czy w związku z tym możecie mieć na tyle empatii, żeby przestać o tym mówić, a zacząć to robić, pomagać zwierzętom?

- Czy przegramy dzisiaj weto, czy nie, to sprawę wygramy - przekonywał.

Czarzasty na proteście przed Sejmem Źródło: PAP

