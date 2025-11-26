Logo strona główna
Tyle kosztowała wizyta Hołowni w Etiopii. Mamy odpowiedź z Sejmu

Parlament 3
Hołownia: chcę was przeprosić za wszystko, co było nie tak, za może za dużo sucharów czasami
Źródło: TVN24
Kancelaria Sejmu za listopadową wizytę Szymona Hołowni w Etiopii, według wstępnych wyliczeń, zapłaciła ponad 64 tysiące złotych - przekazała Kancelaria Sejmu w odpowiedzi na pytania tvn24.pl. Jak dodano, koszty wyjazdu ówczesnego marszałka były współdzielone z resortem dyplomacji. Poza parlamentarnymi obowiązkami Hołownia spotykał się też z przedstawicielami ONZ, co miało związek z jego kandydaturą na stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców.

Na początku listopada Szymon Hołownia udał się z oficjalną wizytą do Etiopii. Wówczas pełnił jeszcze funkcję marszałka Sejmu. Wizyta miała być też powodem, dla którego Hołownia nie pojawił się na zaplanowanym w tym samym czasie przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, w sprawie jego słów o "zamachu stanu" z lipca. 

Wizyta Szymona Hołowni w Etiopii
Wizyta Szymona Hołowni w Etiopii
Źródło: Kancelaria Sejmu

Ile kosztowała wizyta Hołowni w Etiopii?

Portal tvn24.pl zwrócił się wówczas (4 listopada) do Kancelarii Sejmu z pytaniami o to, ile kosztowała wizyta Hołowni, kto ją sfinansował oraz jak wyglądał harmonogram spotkań marszałka. W odpowiedzi, którą otrzymaliśmy w środę, 26 listopada, napisano, że koszty wizyty "były współdzielone" przez Kancelarię Sejmu i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Łączny koszt wizyty poniesiony przez Kancelarię Sejmu wyniósł wg wstępnych wyliczeń 64 265,07 zł, a składały się na niego m.in. takie pozycje jak bilety lotnicze, zakwaterowanie, diety, ubezpieczenie i transport miejscowy" - przekazała Kancelaria Sejmu.

Resort dyplomacji miał zapłacić za "wyżywienie i organizacje spotkania dyplomatycznego w Addis Abebie". Zapytaliśmy MSZ o to, ile wyniosły koszty poniesione przez resort. Czekamy na odpowiedź. 

"Marszałkowi towarzyszyło dwóch urzędników Kancelarii Sejmu. Z uwagi na dbałość o finanse publiczne skład delegacji został ograniczony do minimum (standardowo podczas oficjalnych wizyt Marszałkowi Sejmu towarzyszą również pracownicy odpowiedzialni za obsługę protokolarną i medialną)" - dodaje Kancelaria Sejmu. 

Jaki był cel wizyty?

Celem wyjazdu do Afryki - jak przekazano w odpowiedzi na nasze pytania - "było oficjalne spotkanie Marszałka Sejmu Szymona Hołowni z przedstawicielami parlamentu i rządu Etiopii – był to wyjazd o charakterze dwustronnym, parlamentarnym".

"Dodatkowo Marszałek Sejmu spotykał się z przedstawicielami ONZ przy Unii Afrykańskiej, co miało związek z faktem kandydowania na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców" - przyznaje Kancelaria Sejmu. Pod koniec września Hołownia poinformował, że złożył aplikację na stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Hołownia aplikuje na prestiżowy urząd. Jego szanse ocenili eksperci

Hołownia aplikuje na prestiżowy urząd. Jego szanse ocenili eksperci

Ewa Żebrowska
Hołownia "zostawia Polskę 2050 w najtrudniejszym momencie"

Hołownia "zostawia Polskę 2050 w najtrudniejszym momencie"

"Zaznaczamy, że nie jest możliwe oddzielenie współpracy wielostronnej/bilateralnej, w ramach prowadzonej przez Marszałka Sejmu dyplomacji parlamentarnej od aspektu kampanijnego. Działania w obu tych rolach służyły promowaniu interesów Polski na arenie międzynarodowej, wypełniały cele dyplomacji parlamentarnej oraz stanowiły realizację zadań Marszałka Sejmu w zakresie prowadzenia spraw, dotyczących stosunków Sejmu z parlamentami innych krajów" - czytamy w przesłanej przez Kancelarię Sejmu odpowiedzi.

Wyjazd do Etiopii miał być bezpośrednim efektem spotkania Marszałka Sejmu z ambasadorami państw afrykańskich akredytowanych w Polsce, które odbyło się w Sejmie 21 czerwca 2024 r.

Wizyta Szymona Hołowni w Etiopii
Wizyta Szymona Hołowni w Etiopii
Źródło: Kancelaria Sejmu

Jak podaje Kancelaria Sejmu, Hołownia w Etiopii przebywał od 2 do 4 listopada. Jego harmonogram obejmował m.in. wywiad telewizyjny dla Puls of Africa, wizytacje w jednostce straży pożarnej Arada, w ramach programu pomocowego realizowanego przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, a także wizytę w Ambasadzie RP w Addis Abebie z udziałem członków korpusu dyplomatycznego. 

Były marszałek odbył też szereg spotkań, w tym z: dr. Dima Negewo, przewodniczącym stałej komisji ds. stosunków zagranicznych i spraw pokojowych Izby Reprezentantów Etiopii; Haderą Aberą, wiceministrem spraw zagranicznych Etiopii, oraz Parfaitem Onanga-Anyanga, specjalnym przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ przy Unii Afrykańskiej i szefem Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych przy Unii Afrykańskiej. 

To nie była też pierwsza oficjalna wizyta Hołowni, w trakcie której spotykał się z przedstawicielami ONZ, po ogłoszonej przez siebie decyzji o kandydowaniu na stanowisko. W październiku w Nowym Jorku rozmawiał z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annaleną Baerbock i sekretarzem generalnym Antonio Guterresem. Wówczas także informowaliśmy o kosztach podróży marszałka.

Autorka/Autor: os/ft

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kancelaria Sejmu

