Polska Nowa funkcjonalność dla kierowców. Najlepsze produkcje w Car Audio

Specjalny odcinek "Podcastu Politycznego" z Bydgoszczy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Dzięki funkcjonalności Car Audio wszyscy aktywni subskrybenci TVN24+ mogą odtwarzać treści audio w samochodzie. W zależności od dostępności materiałów można słuchać podcastów TVN24+, audycji i programów audio, transmisji na żywo TVN24 i TVN24 BiS, programów na żywo dostępnych wyłącznie w TVN24+ oraz materiałów offline. Ta ostatnia opcja dotyczy materiałów pobranych wcześniej na urządzenie mobilne w pakiecie TVN24+ bez reklam.

Do włączenia Car Play w swoim aucie potrzebujesz aktywnej subskrypcji TVN24+, najnowszej wersji aplikacji TVN24 zainstalowanej na telefonie, samochodu obsługującego Apple CarPlay lub Android Auto.

TVN24+ w samochodzie - jak to zrobić

To proste. Należy pobrać najnowszą wersję aplikacji TVN24 na swoje urządzenie mobilne z systemem iOS lub Android, a następnie zalogować się na swoje konto serwisu TVN24+ z aktywnym pakietem. Teraz wystarczy włączyć tryb wykrywania urządzeń na ekranie samochodu i połącz swój telefon z pojazdem przez Apple Car Play lub Android Auto. W zależności od modelu samochodu, może być wymagane włączenie funkcji wi-fi i/lub Bluetooth w telefonie. Po sparowaniu obu urządzeń należy uruchomić aplikację TVN24 z poziomu ekranu swojego auta, wreszcie wybrać materiał, który nas interesuje i wcisąć play.

Warto pamiętać, że podstawowe funkcje odtwarzania (play, pauza, przejście do kolejnego materiału) są dostępne bezpośrednio w interfejsie Apple CarPlay i Android Auto. Informacje na temat poszczególnych pakietów TVN24+ znajdziesz tutaj.

Co oferuje tylko w TVN24+

Plus w nazwie jest nieprzypadkowy: wierzymy, że zawsze jest coś do dodania. Subskrypcja daje dostęp do wszystkich podcastów i programów, których autorzy zaglądają za kulisy świata polityki. Wśród nich "Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego oraz prowadzony przez Patryka Michalskiego program "News Michalskiego". Ale TVN24+ to nie tylko polityka, ale również podcasty, reportaże i artykuły, w których specjaliści pomagają lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość i wydarzenia w Polsce i poza jej granicami. To gospodarka, zdrowie, nowoczesne technologie, historia, religia, społeczeństwo, kultura popularna i wiele innych.

Telewizja, która świętuje w tym roku 25-lecie istnienia, relacjonuje najważniejsze wydarzenia przez całą dobę. W TVN24+ można obejrzeć, a teraz również posłuchać w samochodzie, relacje reporterów, poznać opinie ekspertów i komentarze polityków. Nasz plus to również dostęp do "Faktów" oraz ich rozszerzonego wydania - "Fakty+". Te ostatnie dostępne są tylko w TVN24+.