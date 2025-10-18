Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
"Dwie strony"

"Ustawa dla wszystkich, czyli dla nikogo"

Konferencja prasowa w Sejmie z udziałem liderów Lewicy i PSL
Tomasz Terlikowski i Bart Staszewski o projekcie w sprawie nieformalnych związków
W drugim odcinku nowego programu "Dwie strony" w TVN24 Tomasz Terlikowski rozmawiał z Bartem Staszewskim o rządowym projekcie w sprawie nieformalnych związków. Aktywista ocenił, że politycy nie dojrzeli do tego, aby przyjąć "ludzkie prawo", wskazując na kwestie, które zostały w nim pominięte. Terlikowski mówił, że skład obecnego parlamentu należy odczytywać jako odzwierciedlenie postawy Polaków wobec związków osób tej samej płci.

W programie "Dwie strony" najważniejsze jest zderzenie poglądów i dyskusja. Tomasz Terlikowski omawia z gośćmi najgorętsze tematy, które rozpalają opinię publiczną. Co tydzień konfrontuje z nimi swoje poglądy w sprawach światopoglądowych, społecznych i politycznych. Nie ma tematów tabu, pomijanych czy lekceważonych. Kluczem do spojrzenia szerzej na zagadnienie są różnorodne opinie..

"Pewien byt, o którym nawet do końca nie wiemy, czym jest"

Rozmówcą Tomasza Terlikowskiego był aktywista, prezes Fundacji Basta, Bart Staszewski. Dyskutowali oni o rządowym projekcie w sprawie nieformalnych związków, który w piątek przedstawili w Sejmie liderzy Lewicy i PSL. Ma on regulować kwestie alimentów, dostępu do informacji medycznej, możliwość wspólnego rozliczania i wiele innych.

OGLĄDAJ CAŁY ODCINEK PROGRAMU "DWIE STRONY" W TVN24+

- Powiem tak jak premier Tusk, który powiedział dzień lub dwa dni temu, mówiąc, że ta ustawa nie jest krokiem na przód: jest kroczkiem. Wolałbym mówić o tym "kroczku" - powiedział Staszewski.

- Na pewno nie jestem też osobą, która będzie podskakiwała z tego powodu, że stworzono pewien byt, o którym nawet do końca nie wiemy, czym jest. Bo jeszcze w zeszłym roku z ministrą (Katarzyną - red.) Kotulą się spotykaliśmy, pracowaliśmy nad pewnym rodzajem ustawy. Na samym końcu ten projekt został wyrzucony do kosza - mówił. Dodał, że o najnowszej ustawie "wie tyle, ile jest (o niej - red.) w mediach" i teraz nikt tego z nim nie konsultował.

Jednocześnie określił, że "to jest ustawa dla wszystkich, czyli dla nikogo".

- Jak ktoś jest parą heteroseksualną, może w Polsce wziąć ślub. Jeżeli mówimy o osobach, które żyją w związkach jednopłciowych, to one by chciały je sformalizować. Jeszcze gorzej, jeżeli mają dzieci, no to już w ogóle w tej ustawie nic dla nich nie ma - mówił dalej.

"To nie jest godnościowe traktowanie ludzi"

Następnie Terlikowski i Staszewski omawiali poszczególne założenia tej ustawy.

W myśl zaproponowanych przepisów związki nieformalne mają być zawierane przed notariuszem, a nie w urzędzie stanu cywilnego.

Staszewski stwierdził, że "to nie jest godnościowe traktowanie ludzi". - Natomiast jeżeli to miałoby być pewnym kroczkiem naprzód, to mógłbym sobie to wyobrazić. Nadal jako człowiek nie potrafię tego zrozumieć. Nie wiem, czy ci politycy w rozmowie jeden na jeden potrafiliby mi to wyjaśnić - kontynuował.

- Ze wszystkich badań opinii społecznej wynika, że Polacy są gotowi na formalizację związków jednej płci. To politycy wydają się być niedostatecznie dojrzali do tego, żeby uznać, że na przykład sala w Urzędzie Stanu Cywilnego zasługuje zarówno na osoby LGBT, jak i na osoby tej samej płci - mówił dalej Staszewski.

"Politycy nie dojrzeli do tego, żeby w końcu zaserwować ludzkie prawo"

Tu polemizował z nim Terlikowski. - Ale gdyby tak było, że Polacy chcą (związków osób tej samej płci - red.), to zagłosowaliby na partie, które takie rozwiązania mają na sztandarach. Jak się przyjrzymy temu Sejmowi z perspektywy innej niż czysto partyjna, to okaże się, że ponad połowa posłów, czyli PSL, pewna część Polski 2050, (...), zakładam, że nawet niewielka grupa posłów Koalicji Obywatelskiej, Konfederacja Korony Polskiej i PiS jest przeciwko - wyliczał prowadzący.

- W związku z tym, jeżeli Polacy tak zagłosowali, to zakładam, że albo ich to nie interesuje, czy będą związki partnerskie zawierane w Urzędzie Stanu Cywilnego, albo są po prostu przeciw - mówił dalej Terlikowski.

Zdaniem Barta Staszewskiego "politycy nie dojrzeli do tego, żeby w końcu zaserwować ludzkie prawo, które mogłoby zaistnieć w Polsce w XXI wieku". Wskazywał, że powinno być ono "równe", czyli takie samo jak dla par heteroseksualnych. 

W pierwszym odcinku "Dwóch stron" gościnią była profesor Monika Płatek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Podcast "Terlikowski. Istota rzeczy" w TVN24+

Dziennikarz i publicysta prowadzi także w TVN24+ autorski podcast "Terlikowski. Istota rzeczy".

Jego tematem są pytania fundamentalne - o wiarę i zwątpienie, o moralność i politykę, o granice wolności i odpowiedzialności. Wraz z zaproszonymi gośćmi - dziennikarzami, naukowcami, twórcami - autor konfrontuje różne perspektywy i doświadczeń.

Dodatkowo dziennikarz publikuje w TVN24+ swoje teksty

OGLĄDAJ: Czy mamy wychowywać dzieci tak, by były gotowe walczyć?
pc

Czy mamy wychowywać dzieci tak, by były gotowe walczyć?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
TAGI:
LGBTZwiązki partnerskiePrawa człowiekaLewicaPolskie Stronnictwo Ludowe
Czytaj także:
Zorza polarna na Suwalszczyźnie
Zorza polarna nad Polską. "Są duże szanse"
METEO
Sofia Corradi
Mamma Erasmus nie żyje
Świat
Roman Kuźniar
Kuźniar: Trump stosuje appeasement wobec Putina
Świat
imageTitle
Spektakularna Jagiellonia. Została właśnie liderem
EUROSPORT
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Słowa Bąkiewicza "wezwaniem do zbrodni". "Coś skandalicznego"
"FAKTY PO FAKTACH"
imageTitle
Emocjonujący Der Klassiker. Borussia postraszyła Bayern
EUROSPORT
imageTitle
Sprint w Austin dla Verstappena
EUROSPORT
AdobeStock_480196644
Deszcz spadających gwiazd w październiku. Kiedy spojrzeć w niebo
METEO
Strefa Gazy. Krewni zabitych 17 października w izraelskim ataku na autobus
Jest rozejm, ale wciąż giną ludzie
Świat
imageTitle
Miedwiediew coraz bliżej tytułu. Czeka ponad dwa lata
EUROSPORT
Jedno z osiedli mieszkaniowych na ulicy Wojska Polskiego w Iławie
Odór nie daje im spokoju. "Trzeba zamykać okna, nie da się wytrzymać"
Olsztyn
48 min
pc
Przełom ws. związków partnerskich? "Ta ustawa jest dla nikogo"
Dwie strony
Czeka nas mroźna noc, pojawią się mgły
Nocą chwyci mróz
METEO
Ronald Araujo w meczu Barcelona - Girona
Barcelona wyszarpała zwycięstwo. Cierpiała bez Lewandowskiego
EUROSPORT
imageTitle
Duże emocje w Kielcach. Wyrównanie rzutem na taśmę
EUROSPORT
Przybliżona lokalizacja tankowca
15 procent statku w płomieniach. Trwa akcja ratunkowa
Świat
Protest przeciw polityce Donalda Trumpa przed ambasadą USA w Brukseli, zorganizowany przez organizację Democrats Abroad
Nawet 2600 protestów przeciw Trumpowi w jeden dzień. Gwardia Narodowa w gotowości
Świat
imageTitle
Polak walczy o triumf w cyklu. Tym razem bez podium w loteryjnym konkursie
EUROSPORT
Książę Andrzej
Dlaczego teraz? Oto możliwe powody decyzji księcia Andrzeja
Świat
imageTitle
Rybakina powalczy z Rosjanką o tytuł w Ningbo
EUROSPORT
imageTitle
Stoch pokonał problemy. "Wiecie, jak to jest ze starym dieslem"
EUROSPORT
imageTitle
Polska tenisistka zagra o największy sukces w karierze
EUROSPORT
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
Miliarder spadł z klifu. Media: podejrzenie padło na jego syna
Świat
Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim (wizualizacja)
Siedem firm chce projektować tramwaj z Woli do Dworca Zachodniego
WARSZAWA
lahti wypadek mapa
Ogromny karambol na autostradzie. "Nagle pojawiła się szalona mgła"
METEO
Mariusz Kamiński, Waldemar Żurek
FAŁSZŻurek "utajnia oświadczenia majątkowe prokuratorów"? Co myli Kamiński
Michał Istel, Zuzanna Karczewska
imageTitle
Stoch błysnął formą. Podium było blisko
EUROSPORT
Wypadek z udziałem radiowozu, Warszawa
Jechali do uczestników głośnej imprezy, rozbili się na skrzyżowaniu. Ranni policjanci
Polska
Rosja. Eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych w Baszkortostanie
Wielka eksplozja w Rosji. Zabici
Świat
Strażnicy miejscy przyłapali kobietę korzystającą z karty parkingowej zmarłej matki
Użyła karty parkingowej zmarłej matki. Podczas kontroli zdradził ją jeden szczegół
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica