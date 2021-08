Marszałek Senatu Tomasz Grodzki o zmniejszeniu liczby szpitali w Polsce. Podał przykład Danii

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wziął w sobotę udział w Campusie Polska Przyszłości. Podczas jednej z debat ocenił, że droga na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia w Polsce mogłoby być zmniejszenie liczby szpitali w kraju. Powołał się przy tym na działania, jakie podjęły władze Danii. Wypowiedź ta spotkała się z krytyką ze strony PiS i Lewicy. W niedzielę Grodzki napisał w mediach społecznościowych, że "polskiej ochronie zdrowia potrzebne są zdecydowane i radykalne działania naprawcze", podczas gdy "rządzący najwyraźniej uważają, że wszystko działa dobrze". "Takie myślenie to prosta droga do totalnej zapaści systemu" - ocenił.

W sobotę marszałek Senatu Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej, który jest również lekarzem, był gościem Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Jedno z pytań dotyczyło pomysłów na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia. Marszałek odpowiedział, że powinniśmy wziąć przykład z Danii, która - po przeprowadzeniu ankiety społecznej - radykalnie zmniejszyła liczbę szpitali i odbiło się to bardzo korzystnie na jakości usług medycznych w tym kraju, a personel nie stracił pracy.

Tomasz Grodzki o zmniejszeniu liczby szpitali w Polsce

- Oddzielono zdrowie od polityki i zrozumiano, że to będzie trudne, ale konieczne - dodał. Jak mówił, według duńskiego przykładu w Polsce powinno być około 130 szpitali na 40 milionów mieszkańców, a jest prawie tysiąc takich placówek "bez ludzi, bez sprzętu". - I jak tak będzie dalej, to nic z tego nie będzie - ocenił.

Karczewski o słowach Grodzkiego: nieprzemyślana wypowiedź albo faktyczny plan PO

Słowa marszałka Senatu spotkały się z krytyką ze strony między innymi senatora PiS Stanisława Karczewskiego. - Widocznie marszałek Senatu Tomasz Grodzki nigdy nie był w szpitalach powiatowych i nie zdaje sobie sprawy z tego, jaką rolę w polskim systemie służby zdrowia one pełnią - powiedział w niedzielę Karczewski.

Mówił też, że to szpitale powiatowe "w większości leczą chorych ludzi w Polsce". -Takie nastawienia marszałka Grodzkiego jest bardzo niebezpieczne i albo jest to nieprzemyślana wypowiedź, albo faktyczny plan PO. W jednym i drugim przypadku, to bardzo groźne dla Polaków - ocenił.