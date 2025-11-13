Tomasz Siemoniak o tym, jak zmienił się Sejm za kadencji Szymona Hołowni

"Każda osoba pełniąca funkcję publiczną powinna na zakończenie swojej służby zdać sprawę z tego, co udało się jej osiągnąć, a jakie sprawy pozostawia swoim następcom do dokończenia" - napisał Hołownia we wstępie do raportu zatytułowanego "Sejm bez barierek", opublikowanym w czwartek na stronie Sejmu.

Podsumowuje on dwa lata Szymona Hołowni na stanowisku marszałka Sejmu. Według Hołowni symbolem początku nowej kadencji Sejmu było "spontaniczne usunięcie przez obywatelki i obywateli policyjnych barierek sprzed gmachu Sejmu".

Wśród swoich osiągnięć Hołownia wymienia, między innymi zmianę regulaminu Sejmu, która pozwala na sprawdzenie na stronie Sejmu, jakie poprawki w trakcie prac legislacyjnych na daną zgłaszali poszczególni posłowie, oraz zlikwidowanie "sejmowej zamrażarki".

"Przez pierwsze dwa lata tej kadencji do pierwszego czytania na plenarnym posiedzeniu Sejmu skierowałem 38 projektów ustaw złożonych przez kluby opozycyjne. Do 'zamrażarki' nie chowałem także inicjatyw prezydenckich. Dla porównania - w ciągu całej poprzedniej kadencji ugrupowania opozycyjne mogły zaprezentować swoje projekty w Izbie zaledwie ośmiokrotnie" - zauważył Hołownia.

Siemoniak: Hołownia wniósł demokratycznego ducha

Jak mówił w czwartek minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, dzięki Hołowni wzrosło zainteresowanie pracami Sejmu w społeczeństwie, szczególnie wśród ludzi młodych.

Koordynator służb specjalnych minister Tomasz Siemoniak podkreślił, że po objęciu urzędu marszałka przez Szymona Hołownię, Sejm zmienił się na lepsze - Nocne głosowania, pouczenia, kasowanie debaty, niemożność zadawania pytań, to była rzeczywistość sejmowa przez osiem lat - mówił Siemoniak. - Marszałek Szymon Hołownia wniósł demokratycznego ducha, wniósł też wigor związany z jego osobowością. Uważam, że to były bardzo dobre dwa lata, które pokazały siłę parlamentaryzmu - dodał.

- Sejm jest ważny, że sejm służy temu, żeby dyskutować, rozmawiać i to zainteresowanie opinii publicznej (...) jest bezcenne. (Młodzi ludzie - red.) zrozumieli, że Sejm jest ważny, że w Sejmie dzieją się istotne rzeczy, że tam zapadają decyzje o naszym życiu - powiedział Siemoniak.

Pożegnanie po dwóch latach

W zeszły piątek Szymon Hołownia na posiedzeniu Sejmu pożegnał się z funkcją marszałka Sejmu. Do zmiany na stanowisku marszałka ma dojść na następnym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 19 listopada. Jest to wypełnienie umowy koalicyjnej, w myśl której w drugiej połowie kadencji ma go zastąpić Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy.

Hołownia wcześniej ogłosił, że w styczniu 2026 roku nie będzie ponownie ubiegał się o fotel szefa Polski 2050. Przekazał za to, że ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców.

