Szlachetna Paczka już na ostatniej prostej, ale setki rodzin wciąż czekają na pomoc

Organizatorzy podkreślają, że obecnie głównym celem jest znalezienie darczyńców dla wszystkich rodzin, które zostały zakwalifikowane do udziału w akcji. Tak, by liczba oczekujących na pomoc, widniejąca na stronie szlachetnapaczka.pl , wyniosła 0.

We wtorek o godzinie 11 licznik informował, że darczyńców wciąż szukają 1783 rodziny , a 13 684 już ich znalazły. Rodzinę lub osobę, którą chcemy wesprzeć, można wybrać tylko do piątku 9 grudnia.

Można mądrze pomóc

O tym, dlaczego warto pomagać, mówiła na natnie TVN24 Natalia Daniło, jedna z wolontariuszek Szlachetnej Paczki. – To jest mądra, konkretna pomoc. Ją naprawdę widać. My, jako wolontariusze, odwiedzamy rodziny, sprawdzamy, czego potrzebują i jak możemy pomóc – tłumaczy Daniło.

Na stronie akcji można znaleźć opis każdej rodziny i osoby, którym można pomóc. Są tam też listy rzeczy im potrzebnych. - To jest żywność, środki czystości, wózek dla małej dziewczynki, która chce iść do przedszkola – wylicza wolontariuszka. Zwraca uwagę, że większość "życzeń" spełnia absolutnie podstawowe potrzeby.

Rozmówczyni TVN24 zaznacza, że "w Paczce najlepiej pomaga się w paczce". – Zapraszamy do tego swoich znajomych. Najważniejsze jest to, by po prostu chcieć. Wejść na stronę, wybrać rodzinę, skrzyknąć znajomych z pracy, szkoły, kolegów, koleżanki, i podzielić się zadaniami. Ważne, by darczyńca spełnił trzy podstawowe potrzeby, wybrane przez rodzinę – tłumaczy Daniło.