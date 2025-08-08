Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Projekt Nawrockiego, rozmowy w sprawie Ukrainy, tragedia w Tatrach

Karol Nawrocki podczas spotkania w Kaliszu. Zdjęcie z 7 sierpnia
Karol Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o CPK
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki podpisał swój projekt w sprawie CPK, a wcześniej powołał skład swojej kancelarii. Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff rozmawiał z przedstawicielami Ukrainy i państwa NATO po tym, jak odbył rozmowę z Władimirem Putinem. Żona ofiary wypadku na Trasie Łazienkowskiej zeznawała przed sądem. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 8 sierpnia.

1. Prezydent podpisał pierwszy projekt w sprawie CPK

Prezydent Karol Nawrocki przyjechał w czwartek na spotkanie z mieszkańcami Kalisza, gdzie ogłosił pierwszą inicjatywę ustawodawczą dotyczącą powrotu do realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego w pierwotnym wariancie.

CZYTAJ WIĘCEJ O INICJATYWACH NOWEGO PREZYDENTA: Nie 21, tylko 71 obietnic Nawrockiego. I już terminy przesunięte>>>

prezydent cpk
Karol Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o CPK
Źródło: TVN24

2. Nawrocki powołał współpracowników

Wcześniej w czwartek Nawrocki powołał skład swojej kancelarii. Jej szefem został Zbigniew Bogucki. Szefem gabinetu został Paweł Szefernaker. Na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego został powołany Sławomir Cenckiewicz. Prezydent mówił, że jego współpracownicy są "polskimi patriotami" i "ludźmi ciężkiej pracy".

CZYTAJ WIĘCEJ W TVN24+: "Szogun internetu" i technokrata, który "nie lubi błyszczeć"

Członkowie kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego
Członkowie kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego
Źródło: PAP/Paweł Supernak

3. Witkoff zdał relację po rozmowie z Putinem

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff przeprowadził długą i szczegółową rozmowę z doradcami ds. bezpieczeństwa Ukrainy i krajów NATO - poinformował w czwartek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca przekazał, że podczas rozmowy nie zdążono omówić wszystkich kwestii, dlatego będzie ona kontynuowana w piątek. - Wciąż pozostaje wiele do zrobienia - dodał.

4. Żona ofiary wypadku na Trasie Łazienkowskiej zeznawała przed sądem

W czwartek na sali rozpraw Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia zeznawała pani Ewelina, która w w wypadku na Trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku straciła męża, a ona i jej dzieci doznali ciężkich obrażeń.

Według aktu oskarżenia skierowanego w tej sprawie przez prokuraturę, Łukasz Żak kierował samochodem, będąc w stanie nietrzeźwości. Ponadto znacznie przekroczył dopuszczalną na tym odcinku drogi prędkość. Jechał 226 km/h przy dopuszczalnej prędkości 80 km/h oraz nie dostosował prędkości do panujących warunków atmosferycznych.

live dla war
Przed sądem zeznawała żona ofiary wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Źródło: TVN24

5. Benjamin Netanjahu o planach wobec Strefy Gazy

Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował w wywiadzie dla amerykańskiej stacji Fox News, że jego kraj zamierza przejąć kontrolę militarną nad całą Strefą Gazy. Ujawnił również szczegóły tego planu.

Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel" - zobacz debatę "Gaza - co dalej?" na TVN24+

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu
Źródło: Reuters

6. Turysta spadł ze skalnej ściany w Tatrach

Nie żyje turysta, który poruszał się nieoznakowanym fragmentem Szpiglasowej Grani i spadł ze skalnej ściany w stumetrową przepaść. To pierwszy śmiertelny wypadek w Tatrach od początku wakacji.

pc

Autorka/Autor: mjz/ads

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Wojtasik

