Dworczyk: w Polsce wykonano 20 milionów szczepień

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że w sobotę zrealizowany został rządowy cel wykonania 20 milionów szczepień przeciwko COVID-19 do końca czerwca. "To efekt ciężkiej pracy tysięcy osób zaangażowanych w Narodowy Program Szczepień" – napisał na Twitterze pełnomocnik rządu do spraw szczepień. Widniejący w sobotę na rządowej stronie bilans szczepień wskazywał w tym czasie ciągle, że podano nieco ponad 19,5 miliona dawek szczepionek. Dane tam publikowane dotyczyły jednak sobotniego poranka.