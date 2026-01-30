System San i "potwór z Tarnowa". Prezes PGZ tłumaczy, co to jest

Adam Leszkiewicz o przeznaczeniu systemu San Źródło: TVN24

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) Adam Leszkiewicz mówił w rozmowie z TVN24 o nowym systemie obrony powietrznej San. Umowa na ten sprzęt została podpisana w piątek. Premier Donald Tusk nazwał to "absolutnym przełomem".

Donald Tusk Źródło: PAP/Paweł Supernak

Czym jest system San?

- Ten system ma kilka celów. Ma wykrywać, identyfikować, śledzić i ewentualnie eliminować zagrożenie płynące z powietrza od takich obiektów jak drony czy samoloty - wyjaśnił.

- Żeby to zrobić, musi mieć system tak zwanych sensorów, czyli radarów, wykrywaczy i musi mieć system na przykład armatki, karabinu, który potrafi zestrzeliwać te zagrożenia. I jeszcze do tego musi być coś, co łączy te efektory i sensory, żeby to automatycznie działało - objaśnił Leszkiewicz.

Gdzie będzie produkowany?

Prezes PGZ zapewnił, że "większość komponentów będzie produkowana w Polsce". - Wiele z elementów systemu jest częścią polskiej myśli technicznej. Jest to ważne dlatego, że będą miejsca pracy oraz przychody w Polskiej Grupie Zbrojeniowej oraz w spółkach, bo to spółki z naszej grupy kapitałowej będą to produkować i wytwarzać - wyjaśnił. Dodał też, że "jak będzie robota, to będą przychody, miejsca pracy, rozwój kompetencji i szkolenia".

- Ważne jest też to, że jeżeli my to dobrze zrobimy, to taki produkt jako całość może stanowić istotny element eksportu, dlatego, że wiele granic na świecie wymaga ochrony, a my będziemy pierwsi w Europie mieć taki kompleksowy system - zapewnił.

Co to jest "potwór z Tarnowa"?

Leszkiewicz przedstawił też prototyp "potwora z Tarnowa" - 35mm działka SA-35. Jest to jeden z elementów systemu, który rozpocznie produkcję wraz z realizacją projektu.

- Potrafi strzelać 3600 (pocisków - red.) na minutę i będzie stanowić istotny element wyposażenia każdego plutonu, po kilka sztuk. Umiemy go robić, mamy go już zrobionego, ale seryjnie jeszcze nie produkujemy. A projekt San pozwala nam właśnie uruchomić seryjną produkcję i to jest niezwykle ważne, bo także poszczególne produkty wchodzące w skład tych komponentów będą mogły być oferowane na zewnątrz - wytłumaczył.

Samobieżna armata przeciwlotnicza 35 mm SA-35, znana jako "potwór z Tarnowa" Źródło: Paweł Supernak/PAP

