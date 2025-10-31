Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Cały szereg zastrzeżeń i jeden pozytyw. Opinia RPO w sprawie ustawy praworządnościowej

Marcin Wiącek
Waldemar Żurek przedstawił projekt ustawy o praworządności
Źródło: TVN24
Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy regulującej status sędziów powołanych po 2017 roku jest w dużej mierze oparty na nieprawidłowych założeniach i nie wykonuje prawidłowo wyroków europejskich trybunałów - taką ocenę wystawił mu Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.

Na początku października minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił założenia tak zwanej ustawy praworządnościowej. Ma ona na celu naprawienie sytuacji w sądownictwie. W 2017 roku Sejm głosami posłów PiS zmienił ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa w taki sposób, że 15 członków tej Rady wybieranych spośród sędziów wskazują posłowie, a nie środowiska sędziowskie. To spowodowało, że status sędziów powołanych na wniosek nowej KRS jest kwestionowany.

Projekt przedstawiony przez Żurka zakłada utrzymanie statusu sędziego części sędziów powołanych po 2017 roku (grupa "zielona"). Pozostali albo zostaliby przeniesieni na niższe stanowiska sędziowskie (grupa "żółta"), albo całkowicie usunięci z zawodu (grupa "czerwona"). Proponowane przepisy regulują też wzruszanie wyroków wydanych przez te osoby oraz likwidują skargę nadzwyczajną, wprowadzoną za rządów PiS.

Żurek pokazał projekt ustawy. Apeluje do prezydenta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Żurek pokazał projekt ustawy. Apeluje do prezydenta

Projekt "nie wykonuje prawidłowo" wyroków TSUE i ETPC

W piątek Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek opublikował opinię, w której negatywnie ocenił większość założeń projektu ustawy.

Przede wszystkim RPO zwrócił uwagę, że w orzecznictwie sądów polskich i europejskich nie ma stwierdzenia, jakoby osoby powołane na urzędy sędziowskie po 6 marca 2018 roku w ogóle nie były sędziami w rozumieniu prawa. W świetle standardów konstytucyjnych i międzynarodowych "powołania tych sędziów są obciążone wadami prawnymi, ale nie są automatycznie nieważne".

"Projekt nie wykonuje w sposób prawidłowy wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego ani rekomendacji Komisji Weneckiej. Szczególnego podkreślenia wymaga to, że w pewnych przypadkach uzasadnienie projektu przedstawia treść lub skutki orzecznictwa europejskiego w sposób niezgodny z tym, co rzeczywiście orzekł dany trybunał" - czytamy w biuletynie informacji publicznej RPO.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Waldemar Żurek
Żurek: mamy zapowiedzi, jak szybko, jak zdecydowanie będą "obcinać głowy"
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Co z sędziami, którzy odeszli w czasach PiS? Żurek: mam projekt ustawy
26 1045 kawa cl-0009
Co dalej z reformą sądownictwa? Kancelaria Prezydenta zapowiada własne ustawy

Szereg zastrzeżeń Wiącka

Rzecznik Praw Obywatelskich w swojej opinii zwraca uwagę między innymi na to, że:

  • zgodnie z rekomendacjami Komisji Weneckiej i Komitetu Ministrów Rady Europy każdy przypadek powinien być oceniany indywidualnie;
  • złożenie sędziego z urzędu lub jego "degradacja" na poprzednie stanowisko może nastąpić jedynie na podstawie wyroku sądu, a nie na mocy ustawy;
  • zbiorowe potraktowanie w ten sposób sędziów oraz opublikowanie ich nazwisk narusza szereg artykułów Konstytucji RP, w tym zasady państwa prawnego, nieusuwalności sędziów i dostępu do sądu;
  • projekt ustawy narusza prawo do ochrony reputacji oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego, co gwarantuje Europejska Konwencja Praw Człowieka;
  • sędziowie dotknięci regulacjami mogliby skutecznie dochodzić swoich praw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, co pogłębiłoby kryzys w polskim sądownictwie ("projekt, gdyby wszedł w życie, mógłby więc doprowadzić do skutku przeciwstawnego do założeń, jakie przyświecają projektodawcy" - czytamy w publikacji RPO);
  • projekt ustawy jest niespójny, bo uznaje niektóre uchwały KRS, a inne odrzuca, jakby KRS raz była organem istniejącym, a innym razem nieistniejącym;
  • automatyczne uchylenie orzeczenia wydanego przez wadliwie powołanego sędziego, na wniosek strony, narusza stabilność stosunków prawnych;
  • ocena skutków regulacji jest niepełna - brakuje między innymi liczby wyroków SN i NSA, które mogłyby zostać wzruszone.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Krajowa Rada Sądownictwa
"Mamy konflikt". KRS a europejskie trybunały
Pawełczyk-Woicka
Zmiany Ziobry w sądownictwie. Szefowa nieuznawanej KRS: politycy powinni wtedy zrezygnować
Konkret24. Reset konstytucyjny. O co w nim chodzi
Reset konstytucyjny: o co w tym chodzi. Wizje są, ale konkretów brak
Ewelina Kwiatkowska

Likwidacja skargi nadzwyczajnej i jedna pozytywna rzecz

Marcin Wiącek negatywnie ocenił również likwidację skargi nadzwyczajnej bez zastąpienia jej innym środkiem prawnym, gdyż utrudni to Rzecznikowi Praw Obywatelskich udzielanie pomocy obywatelom, których prawa zostały naruszone przez prawomocne orzeczenia, niepodlegające zaskarżeniu skargą kasacyjną. 

"Skarga nadzwyczajna wymaga korekty uwzględniającej zastrzeżenia wyrażone w wyroku ETPC ws. Wałęsa przeciwko Polsce, względnie zastąpienia nowym środkiem zaskarżenia przysługującym RPO, umożliwiającym mu zaskarżanie orzeczeń naruszających konstytucyjne prawa lub wolności w wydłużonym terminie" - czytamy w opinii.

Natomiast przepisy dotyczące rozwiązania problemu tak zwanych podwójnych orzeczeń spadkowych zostały pozytywnie ocenione przez RPO. Chodzi o sytuacje, w których sądy omyłkowo wydają dwa prawomocne orzeczenia dotyczące tego samego spadku - propozycja resortu umożliwia sądowi uchylenie orzeczenia, które wyklucza się z innym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty
Dwa lata koalicji 15 października. Padło sto konkretów, ile dowieziono?
Zespół autorów
Bartosz ChyżEwelina KwiatkowskaGabriela Sieczkowska
Karol Nawrocki
Nawrocki o Żurku: to się nigdy nie powinno wydarzyć
Karol Nawrocki - Paweł Szefernaker - Zbigniew Bogucki
"Nie ma mocy, by zmusić prezydenta". Kancelaria Nawrockiego "o tym, co mówi Żurek"
OGLĄDAJ: Droga do praworządności
pc

Droga do praworządności

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

fil/adso

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Jackowski/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Rzecznik Praw ObywatelskichMinisterstwo SprawiedliwościprawosędziowieSpór o zmiany w sądownictwieKrajowa Rada SądownictwaTSUEEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaKonstytucja RPMarcin Wiącek
Czytaj także:
1 i 2 listopada wyjadą autobusy i tramwaje 26 dodatkowych linii
Ponad 1300 autobusów, prawie 300 tramwajów. Tak dojedziesz na cmentarze
WARSZAWA
shutterstock_2531729027
Źródło energii i zagrożenie dla klimatu. "Pozornie niewinna tradycja"
BIZNES
Ogromny stelaż na reklamę
Reklama wielka jak dom. Burmistrz chce rozwiązania umowy
WARSZAWA
Do wypadku doszło pod Kielcami
Zjechał z trasy, uderzył w słup i przekoziołkował na stację
Kielce
imageTitle
Koniec wyjątkowej serii sensacyjnego Monakijczyka
EUROSPORT
Elżbieta Penderecka
Elżbieta Penderecka nie żyje
Kultura i styl
imageTitle
Przełom u Ewy Pajor. Barcelona pokazała nagranie
EUROSPORT
Start chińskiej misji Shenzhou-21
Polecieli na orbitę, zabrali ze sobą coś nietypowego
METEO
Donald Trump
Trump o prośbie Orbana. "Nie przyznaliśmy"
BIZNES
Lotnisko Alicante-Elche w Walencji
Ścigana w 30 krajach Polka zatrzymana
Świat
imageTitle
0:16 i 0:16. Bolesna lekcja futbolu podczas turnieju FIFA
EUROSPORT
Jesienna noc, pogodnie
Czeka nas pogodna, ale chłodna noc
METEO
USS Gerald R. Ford
USA zaatakują w Wenezueli? Trump odpowiedział jednym słowem
Świat
Sędzia Daniel Jurkiewicz
Uchylone dożywocie za potrójne zabójstwo. Nowe ustalenia
Poznań
Rzeźba "Ameryka" Maurizio Cattelana
"Ameryka" do kupienia. Cena zwala z nóg
BIZNES
Tomahawk
Tomahawki dla Ukrainy? CNN: jest decyzja Pentagonu
Świat
shutterstock_2263082775
Wody Polskie zawiadomiły prokuraturę w sprawie działki w Zabłotni
BIZNES
Robert Telus
Mus owocowy ze zdjęciem Telusa i faktura. "Nie zgadza się nic"
Polska
imageTitle
152 sędziów pod lupą prokuratury
EUROSPORT
Agenci FBI w Dearborn w stanie Michigan
Mieli zaatakować w Halloween. FBI udaremniło "brutalny" zamach
Świat
Żubr - zdjęcie poglądowe
Żubr poturbował turystkę
METEO
Xi Jinping
"Punkt zwrotny". Zmieniają podejście do Chin
BIZNES
imageTitle
Największa transakcja w historii NBA sfinalizowana
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło w pobliżu placu zabaw (zdjęcie ilustracyjne)
Z placu zabaw zniknęli dwaj chłopcy, "ogłoszono alarm"
Kraków
Atak zimy na Islandii
Takiego śniegu w październiku tam jeszcze nie było
METEO
Zdjęcie ilustracyjne. Oznakowane przez technika kryminalistyki miejsce zdarzenia w Przemyślu
Tragiczny wypadek, nie żyje policjant
Opole
Elektryczny pustostan
Wezwanie dotyczyło "nieobyczajnych wybryków". Strażników poraziło co innego
WARSZAWA
Podejrzana to 54-letnia Małgorzata R.
Piły herbatę, potem zabijała. 30 lat więzienia za śmierć dwóch kobiet
Poznań
Jesse Eisenberg
Słynny aktor postanowił oddać nerkę nieznajomej osobie
Kultura i styl
37 min
pc
"Niedobra dla nas informacja". Amerykanie zmniejszą liczbę wojsk w Europie
Rozmowy na szczycie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica