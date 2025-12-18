Sekretarz generalny NATO u prezydenta Nawrockiego Źródło: TVN24

​W czwartek około godziny 10 prezydent Karol Nawrocki przyjął w Pałacu Prezydenckim sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Jest to pierwszy punkt jego jednodniowej wizyty w Polsce.

W Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie Prezydenta RP @NawrockiKn z @SecGenNATO. pic.twitter.com/7iVKZQkprq — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) December 18, 2025 Rozwiń

Jak poinformowała kancelaria prezydenta na X, główne tematy rozmowy to: obecność wojsk sojuszniczych oraz aktualna sytuacja bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO; działania podejmowane przez Polskę oraz Sojusz Północnoatlantycki na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa; współpraca w ramach misji, m.in. Baltic Sentry czy Eastern Sentry oraz rozmowy pokojowe w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

W piątkowego z kolei Karol Nawrocki spotka się w Warszawie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Mark Rutte i Karol Nawrocki Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Plan wizyty szefa NATO w Polsce

Po południu Rutte uda się do Bemowa Piskiego (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie spotka się z żołnierzami stacjonującej tam wielonarodowej grupy bojowej NATO i wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zgodnie z zapowiedzią giżyckiej brygady zmechanizowanej – gospodarza natowskiej grupy – w wizycie ma także wziąć udział brytyjski minister obrony John Healey.

W skład stacjonującej tam Batalionowej Grupy Bojowej NATO wchodzą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Na co dzień współdziałają oni z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.

