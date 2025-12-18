Sekretarz generalny NATO u prezydenta Nawrockiego

W czwartek około godziny 10 prezydent Karol Nawrocki przyjął w Pałacu Prezydenckim sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Jest to pierwszy punkt jego jednodniowej wizyty w Polsce.
Jak poinformowała kancelaria prezydenta na X, główne tematy rozmowy to: obecność wojsk sojuszniczych oraz aktualna sytuacja bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO; działania podejmowane przez Polskę oraz Sojusz Północnoatlantycki na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa; współpraca w ramach misji, m.in. Baltic Sentry czy Eastern Sentry oraz rozmowy pokojowe w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.
W piątkowego z kolei Karol Nawrocki spotka się w Warszawie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.
Plan wizyty szefa NATO w Polsce
Po południu Rutte uda się do Bemowa Piskiego (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie spotka się z żołnierzami stacjonującej tam wielonarodowej grupy bojowej NATO i wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zgodnie z zapowiedzią giżyckiej brygady zmechanizowanej – gospodarza natowskiej grupy – w wizycie ma także wziąć udział brytyjski minister obrony John Healey.
W skład stacjonującej tam Batalionowej Grupy Bojowej NATO wchodzą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Na co dzień współdziałają oni z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.
Autorka/Autor: momo/akr
Źródło: TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka