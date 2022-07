Śmierć Andrzeja I. Kremacja miała miejsce w Polsce, nie w Albanii

Jak wtedy informowaliśmy ta "niepotwierdzona informacja" to akt zgonu, wystawiony przez albański urząd. Posłowie opozycji Michał Szczerba i Dariusz Joński, którzy od miesięcy wyjaśniają kulisy transakcji, otrzymali dalej idącą pisemną informację od Komendanta Głównego Policji generała Jarosława Szymczyka. Przekazał posłom, że do śmierci Andrzeja I. rzeczywiście doszło, a policja zdążyła już wystąpić do prokuratury o odwołanie listu gończego.

Nie w Albanii, a w Polsce

Na oficjalne pytania, wysłane do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, o to gdzie doszło do kremacji, odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy. Zapytaliśmy również o to, czy wykonano badania DNA, jak potwierdzono tożsamość pochowanego, a także czy prokuratura wiedziała o pogrzebie, nim do niego doszło.