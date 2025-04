Ta sprawa podzieliła koalicję. Jak zagłosowali posłowie

Zawisza: zabieracie pieniądze pacjentom Źródło: TVN24

Burzliwa dyskusja poprzedziła głosowanie nad nowelizacją ustawy, która obniża składkę zdrowotną. Sejm zdecydował o jej przyjęciu. Poparli ją posłowie Koalicji Obywatelskiej - w tym ministra zdrowia Izabela Leszczyna - i Trzeciej Drogi, a przeciw zagłosowali posłowie Lewicy, Razem oraz większość posłów PiS. Wstrzymała się między innymi Konfederacja.

Sejm w piątek rano przyjął ustawę, który obniża składkę zdrowotną. Za jej uchwaleniem głosowało 213 posłów, przeciw było 190 posłów, a 25 wstrzymało się od głosu. 32 posłów nie głosowało.

Za przyjęciem nowelizacji zagłosowało 152 posłów KO, w tym ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Poseł KO Franciszek Sterczewski wstrzymał się od głosu. W marcu Leszczyna zapowiadała, że na pewno nie zagłosuje za obniżeniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Wskazywała, że NFZ "z pewnością tego nie udźwignie".

Ustawę poparli także wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie Polski 2050-Trzeciej Drogi (29 osób) oraz PSL-Trzeciej Drogi (30 osób) i niezrzeszony poseł Adam Gomoła.

Przeciwko uchwaleniu ustawy zagłosowali posłowie Lewicy i Razem. Przeciwko było także 166 posłów PiS. Jeden, Andrzej Gawron zagłosował "za", a siedem osób wstrzymało się od głosu. Wstrzymali się także posłowie Konfederacji, koła Republikanie oraz dwóch posłów niezrzeszonych.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

Gorąco w Sejmie przed głosowaniem

Przed głosowaniem w sprawie projektu dotyczącego składki zdrowotnej doszło do burzliwej dyskusji. Po przedstawieniu sprawozdania komisji przez Krystynę Skowrońską (KO) głos chciała zabrać posłanka Razem Marcelina Zawisza. Wicemarszałek Piotr Zgorzelski (PSL) powiedział, że będzie mogła wejść na mównicę przed głosowaniem nad całością ustawy. - Panie marszałku, zgłosiłam się do obu wniosków - mówiła. U wicemarszałka interweniował Adrian Zandberg, który podszedł do Zgorzelskiego.

- Panie marszałku, do wniosku o odrzucenie. Naprawdę, będę zobowiązany - powiedział.

Wicemarszałek pozwolił Zawiszy wejść na mównicę.

- Zabieracie pieniądze pacjentom - powiedziała, zwracając się do rządzących. - Jeżeli minister finansów ma wolno leżące sześć miliardów, to ja panu powiem, na co można to przeznaczyć - na nadwykonania, na to, co już szpitale i przychodnie zrealizowały - dodała.

W bloku głosowań przepadł wniosek o odrzucenie projektu w całości. Sejm odrzucił też poprawki komisji.

Po raz kolejny Zawisza zabrała głos przed głosowaniem nad całością ustawy. - Chcę zaapelować do tych, którzy chcą się wstrzymać. Jeżeli pozwolicie na to, żeby ta ustawa przeszła, to będzie również wasza odpowiedzialność - mówiła zwracając się do posłów.

Wystąpił także minister finansów Andrzej Domański. Zadeklarował, że "całość kosztów związanych z tym rozwiązaniem zostanie pokryta przez budżet państwa". - NFZ nie poniesie żadnych konsekwencji wprowadzanego dzisiaj rozwiązania - dodał. Zwrócił się także do posłanki Zawiszy. Nadwykonania za ubiegły rok zostały w całości uregulowane - powiedział Domański.

Na prośbę klubu PiS została zarządzona kilkuminutowa przerwa. Po jej zakończeniu Mariusz Błaszczak oświadczył, że klub PiS zagłosuje przeciwko ustawie.