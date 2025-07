"Skandaliczna wypowiedź" Brauna. Ruch prokuratury i reakcja dyrektora Muzeum Auschwitz

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie o zarzutach dla Grzegorza Brauna Źródło: TVN24

Grzegorz Braun w trakcie wywiadu w Radiu Wnet stwierdził, że "Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk". - Kto o tym mówi, ten zostanie oskarżony o straszne rzeczy, odsądzony od czci i wiary - dodał. Rozmowa po tej wypowiedzi została przerwana przez prowadzącego.

Kolejne zawiadomienie do prokuratury w sprawie Brauna

Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska tego samego dnia przekazała, że składa zawiadomienie do prokuratory w związku ze słowami Brauna. Uściśliła, że chodzi o "podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 55 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu".

"Zaprzeczanie publicznie i wbrew faktom zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1 powyższej ustawy, jest przestępstwem ściganym z urzędu zagrożonym grzywną lub karą pozbawienia wolności do lat 3" - podkreśliła.

Żukowska przypomniała także, że "nie ma w Polsce miejsca na zaprzeczanie istnieniu Obozu Zagłady Auschwitz oraz zbrodniom, których tam dokonali niemieccy okupanci".

Prokuratura o czynnościach sprawdzających

Prokuratura Okręgowa w Warszawie niedługo później opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała, że "Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ prowadzi czynności sprawdzające w związku z negowaniem podczas audycji radiowej przez Grzegorza Brauna zbrodni nazistowskich popełnionych w KL Auschwitz".

Przekazano, że chodzi o czyn z artykułu 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

Kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości. Art. 55. [Zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim, komunistycznym i innym] - Instytut Pamięci Narodowej

Stanowisko Muzeum Auschwitz-Birkenau

W czwartek po południu swoje stanowisko opublikowało Muzeum Auschwitz-Birkenau. "Zaprzeczanie Holokaustowi jest zbudowaną na kłamstwie i nienawiści antysemicką teorią spiskową" - podkreśliło Muzeum w serwisie X. Do wpisu dołączono linki do omówień zjawiska zaprzeczania zbrodni Holokaustu.

Cywiński: to nie prowokacja, to świadome kłamstwo

Oświadczenie w sprawie słów Brauna opublikował też dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau dr Piotr Cywiński.

Jak zaznaczył, "skandaliczna i zakłamana wypowiedź europosła Grzegorza Brauna, w których zaprzecza on istnieniu komór gazowych w obozie Auschwitz, to nie tylko akt negacjonizmu - przestępstwa ściganego w świetle polskiego prawa". "To także akt znieważenia pamięci ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady oraz wyraz pogardy dla ocalałych i ich rodzin" - podkreślił.

"Słowa Grzegorza Brauna to nie 'polityczna prowokacja', ale świadome kłamstwo i akt ideologicznej, antysemickiej nienawiści. Nie mogą one pozostać bez stanowczej reakcji państwa oraz wszystkich ludzi przyzwoitych – dla których pamięć o Auschwitz ma szczególne znaczenie" - napisał Cywiński.

