Sidney Polak po 35 latach odchodzi z T.Love. "Wszystkiego najlepszego, bracie"

"Drodzy T.Fani, 35 lat to kawał historii. Wspaniałej historii, którą od 1990 roku współtworzył z nami Sidney Polak. Dziś jednak nadszedł moment, w którym nasze drogi artystyczne i zawodowe się rozchodzą" - napisał Muniak Staszczyk w oświadczeniu na swoim profilu na Facebooku.

"Chcę bardzo podziękować Jarkowi za tę wielką wspólną przygodę, setki, a może i tysiące koncertów, fantastyczne płyty i zawsze duży profesjonalizm. Sidney to niezwykle zdolny artysta, z pewnością jeszcze nie raz zaskoczy nas swoją kreatywnością, czy to solowo, czy w innych składach. Wszystkiego najlepszego, bracie" – podkreślił.

Prowadzi również karierę solową

Sidney Polak, a właściwie Jarosław Marek Polak, jest perkusistą, wokalistą, autorem tekstów, kompozytorem i producentem muzycznym. Od 1990 roku nieprzerwanie był perkusistą T.Love. Skład formacji – obok Staszczyka i Polaka – stworzyli gitarzysta Jan Benedek, gitarzysta Jacek Perkowski i basista Paweł Nazimek. Wcześniej, w październiku tego roku zespół ogłosił, że Bedenek opuścił zespół.

Sidney Polak prowadzi również karierę solową. Jego debiutancki album "Sidney Polak" ukazał się w 2004 r. i zdobył sześć nominacji do Fryderyków, w tym w kategoriach album roku – muzyka alternatywna oraz autor roku. W 2009 r. wydał album "Cyfrowy styl życia", a sześć lat temu krążek "3".

