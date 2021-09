Sąd Najwyższy: są kandydaci na prezesa Izby Cywilnej. "Starzy" sędziowie wyszli z sali, chcą innej procedury

Do wyboru kandydatów na prezesa Izby doszło podczas poniedziałkowego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Była to już czwarta próba. Poprzednio część sędziów opuszczała obrady, zrywając kworum i uniemożliwiając wybory. Wskazywali na fakt odroczenia obrad zgromadzenia z 29 czerwca zwołanego w celu wyboru kandydatów na prezesa izby i niemożliwość prowadzenia równoległej procedury. Tamtego dnia zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej nie wyłoniło kandydatów na prezesa, pełniącą obowiązki została Małgorzata Manowska, pierwsza prezes SN. "Zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej podjęło uchwałę o odroczeniu jego obrad do czasu zakończenia postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE" - informowano po tamtym czerwcowym zgromadzeniu.