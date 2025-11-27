"Trzeba wykonać". Rzecznik Praw Obywatelskich o wyroku w sprawie małżeństw jednopłciowych

Tusk o wyroku TSUE: nie jest tak, że Unia Europejska nam cokolwiek może w tej kwestii narzucić Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 25 listopada orzekł, że państwo członkowskie UE ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci, zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Orzeczenie dotyczyło pary Polaków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Tusk o wyroku w sprawie małżeństw jednopłciowych: Unia nam niczego nie narzuci

"Ten związek powinien być uznawany w całej Unii Europejskiej"

Do decyzji TSUE odniósł się w czwartek w Polsat News Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. - Jeżeli ktoś mnie pyta, co zrobić z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka albo co zrobić z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to odpowiedź na takie pytanie jest jedna: trzeba wykonać - powiedział Wiącek.

Marcin Wiącek Źródło: Andrzej Jackowski/PAP

Zaznaczył, że Polska jest członkiem Rady Europy i Unii Europejskiej na podstawie suwerennej decyzji, wyrażonej w drodze ratyfikacji stosownych umów międzynarodowych. Zaakcentował, że jeżeli Polska związała się jurysdykcją tych trybunałów i jeżeli płyną z nich sygnały co do tego, że jest problem związany z ochroną praw człowieka, to należy takie orzeczenie wykonać.

Według RPO takiego wyroku, jaki zapadł we wtorek, można się było spodziewać. - Jeżeli jest związek osób, które tworzą rodzinę w jednym państwie Unii Europejskiej, to ta rodzina i ten związek powinien być uznawany również w całej Unii Europejskiej - podkreślił.

Zapytany, co teraz musiałby zrobić rząd, aby to orzeczenie wdrożyć, Wiącek odpowiedział, że zmiany wymaga rozporządzenie określające wzory aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa).

Jego zdaniem powinno dojść do transkrypcji (rejestracji) aktu małżeństwa zawartego w innym kraju Unii Europejskiej. Polega ona na stworzeniu na podstawie aktu stanu cywilnego innego kraju aktu polskiego. - Powinno dojść do pewnej modyfikacji w tym zakresie - wskazał RPO.

W sprawie dzieci par jednopłciowych "również powinno dojść do uwzględnienia"

Rzecznik przywołał także sprawy dzieci z rodzin par jednopłciowych. Podał, że są przypadki odmowy transkrypcji aktu urodzenia z powodu braku możliwości wpisania do aktu urodzenia dwóch osób tej samej płci jako rodziców. - I tu również powinno dojść do uwzględnienia standardu - zauważył Wiącek.

Jak zaznaczył, wyrok i prawo Unii Europejskiej mają to do siebie, że działają bezpośrednio. Już na podstawie samego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej można domagać się transkrypcji aktu urodzenia, ponieważ prawo Unii Europejskiej ma pierwszeństwo przed polskimi ustawami i tym bardziej przed rozporządzeniami - podkreślił.

Czy jesteś za wprowadzeniem związków partnerskich? Sondaż Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 Źródło: TVN24

Rzecznik MSZ: to nie ma nic wspólnego z ideologią

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podczas konferencji prasowej zapytany został o efekty działań Radosława Sikorskiego w sprawie wyroku TSUE. Premier Donald Tusk poinformował w środę, że zwrócił się do wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego o przygotowanie informacji na temat konsekwencji wyroku.

Jak przekazał rzecznik MSZ, "wczoraj wieczorem było spotkanie w tej sprawie".

- Wbrew pozorom wcale nie jest tak skomplikowana, bo to dotyczy osób, które weszły w związek małżeński poza granicami Polski. Ta sprawa nie dotyczy tak zwanej turystyki małżeńskiej - skomentował.

- Jako Polska musimy respektować małżeństwa zawierane w innych krajach europejskich. To nie ma nic wspólnego z ideologią. To nie ma nic wspólnego ze zmianą narzucania jakichś rozwiązań prawnych - powiedział Wewiór.

Jak przekazał rzecznik MSZ, narracja, która pojawiła się ze strony polityków, "raczej wynikała z niezrozumienia tego wyroku i być może była podszyta niestety szukaniem wroga tam, gdzie go nie ma, czyli w Unii Europejskiej".

Rzecznik MSZ o wyroku TSUE: sprawa nie jest tak skomplikowana Źródło: TVN24

Orzeczenie TSUE w sprawie Polaków

Sprawa, w której orzeczenie wydał TSUE, dotyczy małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Berlinie. Para postanowiła przenieść się do Polski. Aby być traktowani w kraju jako małżonkowie, mężczyźni złożyli wniosek o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. Spotkali się jednak z odmową, jako że polskie prawo nie dopuszcza małżeństw tej samej płci.

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten zwrócił się do TSUE z zapytaniem, czy przepisy krajowe, które nie pozwalają na uznanie małżeństwa osób tej samej płci zawartego w innym kraju Unii, ani na wpisanie tego typu związku to rejestru stanu cywilnego, są sprzeczne w prawem Unii Europejskiej.

Trybunał orzekł, że odmowa uznania małżeństwa dwóch obywateli Unii legalnie zawartego w innym państwie członkowskim jest sprzeczna z prawem Unii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD