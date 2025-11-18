Logo strona główna
Polska

Rząd uspokaja, lekarze alarmują. Rozbieżne informacje o przyjęciach na onkologię

Kobieta - szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Szpitale przekładają leczenie na przyszły rok. Szłapka komentuje
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk podkreśla, że szpitale nie mają prawa odsyłać pacjentów onkologicznych i że nie odnotowano takich przypadków. Jednocześnie Naczelna Izba Lekarska publikuje dane o pierwszych wolnych terminach leczenia onkologicznego, sięgających nawet połowy kwietnia 2026 roku. "Nie wprowadziliśmy żadnych ograniczeń w przyjmowaniu pacjentów" - informuje w wiadomości do tvn24.pl jeden ze wskazanych przez NIL szpitali.
Kluczowe fakty:
  • Premier Tusk zaprzecza odsyłaniu pacjentów onkologicznych, nazywając te doniesienia "kłamstwem" i zapowiadając interwencję w każdym potwierdzonym przypadku.
  • Naczelna Izba Lekarska podtrzymuje swoje informacje, publikując dane NFZ o pierwszych wolnych terminach sięgających nawet połowy kwietnia 2026 roku.
  • Jedna z lecznic, które wskazał rzecznik NIL (Szpital MSWiA w Olsztynie), odpowiada, że nie ogranicza przyjęć. Jako najbliższy wolny termin przyjęcia w Klinice Onkologii i Immunoonkologii z Oddziałem Dziennym Terapii Onkologicznej wskazuje 8 stycznia 2026 roku.
  • Tymczasem Ministerstwo Zdrowia deklaruje monitoring sytuacji.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Premier Donald Tusk odniósł się w piątek podczas konferencji prasowej w Retkowie do wypowiedzi jednego z dziennikarzy, który powiedział o pacjentach odsyłanych przez szpitale, również onkologiczne. - Nie są pacjenci onkologiczni odsyłani. To jest kłamstwo, prostowaliśmy te informacje - powiedział Donald Tusk. - Do tej pory informacje, jakie przekazywano, były sprawdzane natychmiast i okazywały się nieprawdziwe - dodał.

"Szpitale nie mają prawa odsyłać tych chorych"

Dziennikarz wskazał na wypowiedzi na ten temat rzecznika Naczelnej Rady Lekarskiej Jakuba Kosikowskiego z 3 listopada. - Znam tę wypowiedź, wycofał się z niej, ponieważ natychmiast zostało to sprostowane. Nie podał żadnego przykładu - powiedział premier. Dodał, że wykorzystywanie takiego argumentu jest podłe, gdy nie ma takich faktów. - To jest granie ludźmi ciężko chorymi, taka gra polityczna - ocenił. Premier podkreślił, że szpitale nie mają prawa odsyłać tych chorych i zaznaczył, że do tej pory nie było takiej sytuacji. - Jak się pojawi choćby jeden taki przypadek, osobiście pani minister zdrowia będzie interweniować - powiedział. Zaznaczył, że rozmawiał na ten temat z szefową MZ Jolantą Sobierańską-Grendą.

Lekarze chcą rozmowy z Tuskiem i Nawrockim. Pacjenci szukają wsparcia w Sejmie
Dowiedz się więcej:

Lekarze chcą rozmowy z Tuskiem i Nawrockim. Pacjenci szukają wsparcia w Sejmie

Zdrowie

Naczelna Izba Lekarska podtrzymała w sobotę informację o tym, że szpitale odsyłają pacjentów onkologicznych. "Niestety jesteśmy zmuszeni podtrzymać te słowa, na dowód załączamy oficjalne dane NFZ dotyczące daty pierwszego możliwego przyjęcia w oddziałach onkologicznych i hematoonkologicznych w Polsce. Część z nich pokrywa się z przekazanymi nam przez lekarzy informacjami dotyczącymi proszenia pacjentów, by rozpoczęli leczenie w innym ośrodku" - napisała NIL w komunikacie zamieszczonym na portalu X.

Do wpisu dołączono skany informacji o terminach możliwych przyjęć na oddziały onkologii klinicznej/chemioterapii i oddziały hematologiczne poszczególnych szpitali. Najbliższe daty przypadały na styczeń, luty i kwiecień 2026 r.

Ciąg dalszy ratowania budżetu NFZ. Ministerstwo chce przesunąć miliardy z Funduszu Medycznego
Dowiedz się więcej:

Ciąg dalszy ratowania budżetu NFZ. Ministerstwo chce przesunąć miliardy z Funduszu Medycznego

Zdrowie

Szpital odpowiada: nie wprowadziliśmy żadnych ograniczeń

Najbardziej odległe, kwietniowe terminy przyjęć były raportowane w Informatorze NFZ przez dwa szpitale: Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii W Olsztynie oraz Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Do rzeczników prasowych obu tych placówek wysłaliśmy mailem prośbę o zweryfikowanie tych informacji.

Odpowiedział nam jak na razie tylko rzecznik olsztyńskiego szpitala MSWiA, Jarosław Witek. "Informuję, że w Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie nie wprowadziliśmy żadnych ograniczeń w przyjmowaniu pacjentów. Wszystkie świadczenia medyczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi harmonogramami i aktualnym kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia. Priorytetem naszej działalności pozostaje nieprzerwany dostęp do specjalistycznej opieki onkologicznej i bezpieczeństwo pacjentów" - wskazał w odpowiedzi. "Sprawdziłem terminy przyjęcia pacjentów w Klinice Onkologii i Immunoonkologii z Oddziałem Dziennym Terapii Onkologicznej i najbliższy wolny termin przyjęcia do oddziału to 8 stycznia 2026 r." - dodał w osobnej wiadomości.

Kto rozmawia o finansach ochrony zdrowia? Lekarze czują się wykluczeni z dyskusji
Dowiedz się więcej:

Kto rozmawia o finansach ochrony zdrowia? Lekarze czują się wykluczeni z dyskusji

Zdrowie

"Ministerstwo Zdrowia monitoruje sytuację"

O to, czy podane przez samorząd lekarski terminy przyjęć na onkologię wymagają interwencji ministerstwa, o jakiej mówił premier Tusk i czy takie kroki zostaną podjęte, zapytała w resorcie zdrowia Polska Agencja Prasowa. "Ministerstwo Zdrowia monitoruje sytuację i współpracuje z NFZ oraz placówkami, aby zapewnić ciągłość dostępu do diagnostyki i terapii onkologicznej. Jeśli są sygnały o lokalnych problemach organizacyjnych, prosimy o zgłaszanie konkretnych przypadków do regionalnych oddziałów NFZ – każdy będzie pilnie weryfikowany" - przekazał resort. Zaznaczył, że "szanując powszechne prawo do wyrażania opinii i sądów, w sprawach dotyczących opieki nad pacjentami onkologicznymi ważna jest odpowiedzialność i oparcie na faktach". Resort poinformował, że obecnie mediana czasu oczekiwania do oddziału onkologii klinicznej/chemioterapii w Polsce to dla pacjentów w stanie pilnym: 11 dni, a dla chorych w stanie stabilnym - 13 dni. W przypadku oddziału hematologicznego mediana czasu oczekiwania wynosi odpowiednio 17 i 19 dni.

MZ wyjaśniło też, że w Polsce pacjenci z kartą DILO (Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) są włączeni w szybką ścieżkę diagnostyki i leczenia onkologicznego, a liczba świadczeń udzielanych na jej podstawie rośnie. "Dla przykładu w październiku 2023 r. w ramach diagnostyki wstępnej udzielono 12,8 tys. świadczeń, a w 2025 r., w tym samym okresie - 15,6 tys. W diagnostyce pogłębionej to odpowiednio 9,8 tys. świadczeń w październiku 2023 r. i 11,2 tys. w tym samym okresie tego roku" - przekazał resort.

Problemy z finansowaniem ochrony zdrowia narastały od lat. "Serce krwawi"
Dowiedz się więcej:

Problemy z finansowaniem ochrony zdrowia narastały od lat. "Serce krwawi"

Zdrowie

"Nie jest to odsyłanie pacjentów i przekładanie terminów"

Odnosząc się do przykładów czasów oczekiwania z wpisu Naczelnej Izby Lekarskiej, które pochodzą z Informatora Terminów Leczenia prowadzonego przez NFZ, resort przekazał, że znajdują się w nim dane z 77 oddziałów onkologii klinicznej. Pacjenci, którzy są już objęci leczeniem, nie są wykazywani w informatorze. Dotyczy on tylko pacjentów pierwszorazowych. "W 60 z nich pierwszy wolny termin dla nowych pacjentów w stanie stabilnym jest dostępny jeszcze w listopadzie br.; kolejnych 9 podaje grudzień br. dla pacjentów przyjmowanych w stanie pilnym terminy są dostępne na bieżąco" - podkreśliło ministerstwo i podało przykład Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. "Według informacji samej placówki, wprowadzonych do ITL, oczekujących jest 79 pacjentów, przyjętych 204, a czas średni oczekiwania wynosi 12 dni. Nie jest to zatem odsyłanie pacjentów i przekładanie terminów tylko planowe przyjęcia zgodnie z potencjałem konkretnego podmiotu" - przekazał resort.

Na początku listopada w odpowiedzi na pytanie PAP szpitale z różnych części Polski poinformowały, że przesuwają planowe przyjęcia oraz ograniczają programy lekowe ze względu na opóźnione rozliczenia z NFZ. Żadna placówka nie wskazała wówczas na odsyłanie pacjentów onkologicznych.

Autorka/Autor: pwojc/ap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ZdrowieOchrona zdrowiaNarodowy Fundusz ZdrowiaSzpitalLekarze
