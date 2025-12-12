Ryszard Petru: taka prezydentura służy Braunowi

Petru: taka konfrontacyjna prezydentura nie służy Polsce, nie służy prezydentowi, nie służy PiS-owi, ale służy Braunowi

- To jest konfrontacja, która ma pokazać tylko, jak ten prezydent jest ważny w takich sprawach - powiedział Petru, poseł Polski 2050. Jak ocenił, "nawet jeśli (prezydent - red.) nie miał pełnej wiedzy, to nie powinien przekazywać tego poprzez media". Zaznaczył, że "to jest polski interes narodowy, nasza racja stanu, żeby w tych sprawach akurat nie było konfliktu".

- Taka konfrontacyjna prezydentura nie służy Polsce, nie służy prezydentowi, nie służy PiS-owi, ale służy Braunowi. Uważam, że to jest dokładnie wypisz-wymaluj strategia pana Brauna, który w ostatnim czasie rośnie w sondażach - mówił poseł 2050.

Jak ocenił, sugestie prezydenta Nawrockiego, że nie ma informacji o przekazaniu Ukrainie polskich myśliwców, to strategia polityczna mająca na celu przyciągnięcie do niego prawej strony poprzez nakręcanie antyukraińskiej atmosfery. Jego zdaniem, jeśli Nawrocki twierdził, że nie był poinformowany o dyskusjach nad MiG-ami, "to wynika albo z braku kompetencji ekipy prezydenckiej, albo ze złej woli".

Pomysł Petru na Polskę 2050

W czwartek Polska 2050 ogłosiła oficjalną listę kandydatów w wyborach na przewodniczącego partii, które odbędą się 10 stycznia. Lista liczy siedem nazwisk, są to: posłanka Joanna Mucha, ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, europoseł Michał Kobosko, ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, poseł Rafał Kasprzyk, poseł Bartosz Romowicz oraz właśnie poseł Ryszard Petru.

- Mamy bardzo niskie sondaże, które pokazują, że potrzebna jest zmiana, a nie kontynuacja - ocenił poseł. W jego opinii Polska 2050 potrzebuje trzech filarów, aby zyskać w oczach wyborców. - Potrzebna jest skuteczność, wyrazistość i koalicyjność - powiedział.

Jego zdaniem jednym z powodów, dla których partia w sondażach plasuje się poniżej progu wyborczego, jest brak realizacji postulatów, z którymi szła do wyborów w 2023 roku. - Mamy konkretne postulaty, które zgłaszaliśmy i brak ich realizacji oznacza, że byliśmy nieskuteczni przez cztery lata - ocenił.

Dodał, że dla partii, "która walczy o 10 procent, nie o 30 procent poparcia, kluczowa jest wyrazistość". - Trzeba brać trudne tematy na tapet, włącznie z takimi, w których 30 procent Polaków jest za, a 70 procent przeciw - wyjaśniał.

Koalicyjność - jak mówił - "jest po to, żeby można było się dogadywać z koalicjantami, a nie poprzez media wymuszać pewne rozwiązania".

Petru o liście Hołowni

Petru zapytany został również o list, który Szymon Hołownia miał wysłać do działaczy Polski 2050 przed wyborami. - Nie mogę nic na ten temat powiedzieć - odparł.

Petru: jeżeli jakakolwiek korespondencja miała miejsce, to była między Szymonem Hołownią, a posłami

- Nie mogę potwierdzić tego listu, jeżeli jakakolwiek korespondencja miała miejsce, to była między Szymonem Hołownią a posłami - powiedział. Zapytany, czy być może Hołownia wykreślił go z adresatów tego listu, Petru odparł: - Proszę mnie nie wkręcać.

Dodał jednak, że z nim Hołownia "akurat ostatnio nie korespondował".

Ministerska teka ważniejsza niż wicepremier

Ryszard Petru odniósł się też do dyskusji nad stanowiskiem wicepremiera dla Polski 2050. Władze Polski 2050 rekomendowały na stanowisko wicepremierki Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz pod koniec września. Obecnie taką funkcję w rządzie pełnią ministrowie z PSL, KO i Lewicy. Pełczyńska-Nałęcz powiedziała niedawno w TVN24, że na spotkanie z premierem Tuskiem w tej sprawie "czeka sześć tygodni".

Dla Petru jednak nie jest to sprawa, o którą kruszyłby kopię, ponieważ realną władzę dla swojej partii widzi gdzie indziej. Jak zaznaczył, szef Polski 2050 powinien być w rządzie. Dodał jednak, że wicepremier "to jest kwestia stanowiska i symboliki", a "znacznie ważniejsze jest to, jakie ma kompetencje".

- Uważam, że krytyczną kwestią jest to, że jeżeli dana partia polityczna ma konkretny program, to powinna walczyć o takie resorty, gdzie ten program może być realizowany. To jest ważniejsze niż teka wicepremiera - powiedział Ryszard Petru.

Zapytany, jakim resortem chciałby kierować, gdyby został przewodniczącym partii, Petru nie wykluczył ministerstwa zdrowia. - Uważam, że jest tam głęboka reforma do zrobienia - powiedział.

