Biedroń: mnie do Kaczyńskiego jest jak z Ziemi na Marsa

Biedroń o Pegasusie

Biedroń przypomniał, że "podsłuchiwanie opozycji w demokratycznym państwie jest nielegalne". - To, co zrobił Kaczyński i podlegli mu ministrowie, bo przecież to Kaczyński na pewno maczał w tym palce, jest nielegalne. Powinni za to ponieść odpowiedzialność - postulował. - Boję się, że tej odpowiedzialności nie poniosą w najbliższym czasie - przyznał.