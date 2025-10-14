Logo strona główna
Polska

Bąkiewicz "jest mocny w gębie". "Stawianie go na piedestał napawa mnie niesmakiem"

Robert Bąkiewicz
Kwiatkowski: Bąkiewicz jest mocny w gębie
Źródło: TVN24
- Robert Bąkiewicz jest mocny w gębie. Wyjdzie na scenę, widzi przed sobą tłum i wtedy jest gotów nawet ten Malbork zajmować - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 senator KO Krzysztof Kwiatkowski. Zdaniem posła PiS Kazimierza Smolińskiego, słowa lidera narodowców to "głos ludu".

W sobotę na placu Zamkowym w Warszawie odbył się zorganizowany przez PiS wiec przeciwko paktowi migracyjnemu i umowie z Mercosurem. Przemawiali na nim politycy PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński. Do głosu dopuszczony został także lider narodowców Robert Bąkiewicz. Pojawił się na scenie wraz z członkami samozwańczego Ruchu Obrony Granic, którzy trzymali papierowe kosy.

Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

- Nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć. Nie bójcie się prokuratur, sądów. Ci ludzie zapłacą za to cenę i ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły - mówił Bąkiewicz. - My musimy iść na Malbork. My musimy zwyciężyć! - krzyczał. 

OGLĄDAJ: Nakręcali atmosferę strachu. "To jest cynicznie wykorzystywane przez polityków"
Robert Bąkiewicz

Nakręcali atmosferę strachu. "To jest cynicznie wykorzystywane przez polityków"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"Gieroj nie z tej ziemi"

Poseł PiS Kazimierz Smoliński zapewniał w "Kropce nad i" w TVN24, że Bąkiewicz "nie był bohaterem tego spotkania", a "gościem".

- To naprawdę gieroj nie z tej ziemi. Potrafi i staruszkę ze schodów zrzucić, potrafi zwyzywać funkcjonariuszki Straży Granicznej - ironizował natomiast Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. - Stawianie go na piedestał, oklaskiwanie przez czołowych polityków PiS, wychwalanie przez prezesa Kaczyńskiego, to mnie napawa ogromnym niesmakiem - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Rodzaj inauguracji nowej frakcji w PiS"

"Rodzaj inauguracji nowej frakcji w PiS"

"Faszystowski język" Bąkiewicza. Sikorski: jako były minister wojny odradzam

"Faszystowski język" Bąkiewicza. Sikorski: jako były minister wojny odradzam

Poseł Smoliński ocenił, że wystąpienie Bąkiewicza to "głos ludu". Przyznał jednak, że sam nie użyłby takich słów, jak lider narodowców.

- To jest człowiek, który bezpośrednio polityką się nie zajmuje. Nie jest członkiem naszej partii - zapewniał Smoliński. Na to zareagował senator KO i przypomniał, że Bąkiewicz startował z list PiS w wyborach do Sejmu w 2023 roku

- Robert Bąkiewicz jest mocny w gębie. Wyjdzie na tę scenę, widzi przed sobą tłum i wtedy jest gotów nawet ten Malbork zajmować, który od 600 prawie lat jest w naszych granicach - ocenił Kwiatkowski.

Mejza "powinien przyjąć mandat"

W poniedziałek na drodze ekspresowej S3 Łukasz Mejza jechał z prędkością 200 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. Mejza został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 15 punktami karnymi. Odmówił jednak przyjęcia mandatu, zasłaniając się immunitetem poselskim. Dopiero następnego dnia odniósł się do sprawy.

Smoliński na pytanie, czy będzie bronił Mejzy, odpowiedział, iż "oczywiście, że nie". - Myślę, że on się zrzeknie immunitetu. Powinien przyjąć ten mandat - dodał poseł PiS.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tusk: to jest tak głupie, że nawet nie chce mi się komentować

Tusk: to jest tak głupie, że nawet nie chce mi się komentować

Konsekwencje dla Mejzy? Oświadczenie rzecznika PiS

Konsekwencje dla Mejzy? Oświadczenie rzecznika PiS

Kwiatkowski powiedział, że immunitet Mejzy będzie uchylony "i dlatego może tam nastąpi jakaś refleksja". - Ja bym jeszcze sobie życzył, żeby pan Mejza miał refleksję w sprawie próby oszukania rodziców nieuleczalnie chorych dzieci i wyłudzania od nich pieniędzy, w sprawie oświadczeń majątkowych - przypomniał.

Sprawa, o której wspomniał senator KO, miała związek z głośnymi publikacjami Wirtualnej Polski, z których wynikało, że firma Mejzy obiecywała leczyć osoby zmagające się z nieuleczalnymi chorobami. Mejza miał osobiście przekonywać rodziców chorych dzieci, że terapia jego firmy je wyleczy - cena wyjściowa wynosiła 80 tysięcy dolarów. Metoda, którą zachwalał Mejza, nie ma medycznego potwierdzenia. W sprawie oświadczeń majątkowych Mejza usłyszał zarzuty.

- Potępiam to, co zrobił poseł Mejza - skomentował krótko Smoliński.

OGLĄDAJ: "Oklaskiwanie Bąkiewicza przez Kaczyńskiego i PiS napawa ogromnym niesmakiem"
pc

"Oklaskiwanie Bąkiewicza przez Kaczyńskiego i PiS napawa ogromnym niesmakiem"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

TAGI:
Krzysztof KwiatkowskiKoalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćRobert Bąkiewicz
