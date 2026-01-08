Nowacka: uzasadnienie do weta prezydenta jest kompromitacją

Nowacka: uzasadnienie do weta jest kompromitacją Źródło: TVN24

Trzy tygodnie temu prezydent zdecydował o zawetowaniu zmian w Prawie oświatowym. Nowelizacja, na którą się nie zgodził, miała być kluczowa dla losów tak zwanego Kompasu Jutra, czyli reformy edukacji autorstwa rządu Donalda Tuska. Jak opisała w TVN24+ Justyna Suchecka, w uzasadnieniu do weta ustawy Karol Nawrocki odnosi się do kwestii, których w ogóle w tym dokumencie nie było i krytykuje zapisy, które już obowiązują.

Nowacka o wecie: to uzasadnienie jest kompromitacją

Do sprawy odniosła się w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 ministra edukacji Barbara Nowacka.

- Nie mam wielkich oczekiwań względem prezydenta, ale zakładałam, że jego otoczenie nie będzie go aż tak kompromitować - powiedziała. - To uzasadnienie do weta jest kompromitacją - oceniła.

Jak mówiła, "zarzuca się działania niekonstytucyjne, które są totalną bzdurą", "zarzuca się zmiany, które tymi zmianami nie są".

- Piszą o kwestiach dotyczących nauczycieli wychowania przedszkolnego, których w ogóle w tej ustawie nigdy nie było. Tak jakby ktoś popatrzył sobie we wpis do wykazu prac, posłuchał plotek, porozmawiał z kimś niekompetentnym i wypisał to panu prezydentowi jako uzasadnienie - kontynuowała.

- Patrzyliśmy na to z zażenowaniem, że z ważnego państwowego urzędu przychodzi taki bubel. Więc może niech pan prezydent ogarnie trochę swoje otoczenie, bo to potem na końcu jego podpis, podpis Karola Nawrockiego jest pod bardzo słabym merytorycznie, nieprawdziwym dokumentem - mówiła Nowacka.

Podkreśliła, że mimo weta prezydenta reforma Kompas Jutra będzie wdrażana.

