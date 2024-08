"Akcja ewakuacja" w PiS. "Czas bezhołowia się po prostu kończy"

Widzimy akcję ewakuację, która od miesięcy towarzyszy politykom i osobom związanym z PiS-em - stwierdziła w programie "Fakty po Faktach" Urszula Pasławska, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, odnosząc się do nieprawidłowości wokół Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. - Czas bezhołowia się kończy - stwierdziła Anita Kucharska-Dziedzic, wiceprzewodnicząca Lewicy.

Prokuratura Krajowa poinformowała w czwartek o przedstawieniu zarzutów dwóm kolejnym osobom w związku z nieprawidłowościami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - Michałowi K. i Pawłowi Szopie (obrońca Szopy wyraził zgodę na używanie pełnego imienia i nazwiska oraz wizerunku klienta; pełnomocnik K. nie wyraził takiej zgody i nie komentuje sprawy). Chodzi o byłego prezesa tej agencji w czasach rządów PiS oraz o twórcę marki odzieży Red is Bad. Dodano, że "miejsce pobytu podejrzanych w kraju jest nieznane, co uniemożliwiało wykonanie z ich udziałem czynności procesowych". Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Michała K., przez co będzie mógł być ścigany listem gończym.