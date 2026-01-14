Logo strona główna
Polska

To najlepsze liceum w Polsce

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie jest najlepszym liceum w Polsce - wynika z najnowszego rankingu miesięcznika "Perspektywy". W ramach zestawienia przygotowano też ranking techników oraz podrankingi biorące pod uwagę wyniki maturalne i olimpijskie.

Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników miesięcznik "Perspektywy" przygotował po raz 28.

Kapituła pod przewodnictwem rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszarda Koziołka brała pod uwagę sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniła też wyniki egzaminów zawodowych. Dla szkół z maturą dwujęzyczną w obliczeniach rankingowych uwzględniono dodatkowo wyniki z egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

Oto najlepsze licea i technika w Polsce

W rankingu liceów i techników kapituła uwzględniła tylko szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i dla dorosłych), w których zdawano maturę w maju 2025 r., na arkuszach standardowych i niestandardowych, z minimum 12 maturzystów przystępujących pierwszy raz do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej odpowiednio dla liceów i techników.

Liceum im. Staszica od lat w czołówce rankingu "Perspektyw"

Tegorocznym zwycięzcą wśród liceów jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie. Szkoła od lat trafia do czołówki. W ubiegłym roku, dwa lata temu, trzy, cztery i pięć lat temu było na pierwszym miejscu, a sześć lat temu na drugim. W 2019 r. i 2015 r. także było na pierwszym, w 2017 r. i 2016 r. - na miejscu drugim, a w 2018 r. - na trzecim.

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie
Źródło: TVN24

LO Staszica nazywane jest królestwem matematyki, fizyki i informatyki. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską. Uczniowie mogą na tej uczelni uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Szkoła współpracuje też z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy UW prowadzą część zajęć w klasach z rozszerzonym nauczaniem matematyki. Co roku uczniowie szkoły są wśród laureatów i finalistów olimpiad z przedmiotów ścisłych.

Na podium licea z Krakowa i Szczecina

Drugie miejsce wśród liceów zajęło V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (w ubiegłym roku również na drugim miejscu), miejsce trzecie - XIII LO w Szczecinie (w ubiegłym roku także na trzecim). Miejsce czwarte ex aequo zajęły: III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (w zeszłym roku na piątym) i XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie (w ubiegłym roku na siódmym).

Na miejscu szóstym ex aequo są: Uniwersyteckie LO w Toruniu i IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Na miejscu ósmym jest Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, na dziewiątym - ex eaquo: VIII LO im. Władysława IV w Warszawie i V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Na miejscu jedenastym ex eaquo: II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie i 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie. Na miejscu trzynastym znalazły się ex eaquo trzy szkoły: Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi, LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie i LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" w Warszawie.

"Kompromitacja". Prezydent wiedział, co wetuje?
Justyna Suchecka

Ranking techników miesięcznika "Perspektywy"

Wśród techników pierwsze miejsce zajęły ex eaquo: Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie i Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie. Obie szkoły od lat są w czołówce rankingu. Krakowskie Technikum Łączności nr 14 im. w ubiegłym roku było na miejscu drugim, a warszawskie Technikum Mechatroniczne nr 1 na miejscu trzecim. Wcześniej w rankingu krakowskie technikum łączności zwyciężyło w 2011 r., a warszawskie technikum mechatroniczne w 2023 r.

Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku funkcjonuje w Zespole Szkół Łączności, w skład którego wchodzi też szkoła branżowa I stopnia. Uczy w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik programista i technik teleinformatyk.

Technikum Mechatroniczne nr 1 funkcjonuje w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 wraz z LXXX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa. Uczy w zawodach: technik informatyk, technik programista i technik mechatronik (mechatronika to połączenie informatyki, robotyki, elektroniki i cybernetyki).

Trzecie miejsce w tegorocznym rankingu techników zajęło Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie (w ub.r. na miejscu siódmym). Na miejscu czwartym jest Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (to ubiegłoroczny zwycięzca).

Jeśli Koalicja Obywatelska nie zrobi tego dla nauczycieli, to "wtedy przegra wybory"
Justyna Suchecka

Miejsce piąte zajęły ex eaquo trzy szkoły: Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze (w ub.r. na miejscu szóstym), Technikum nr 7 im. gen. Józefa Kustronia w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu (w ub.r. na czwartym) i Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie (w ub.r. na piątym).

Miejsce ósme zajęło Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy, miejsce dziewiąte - Technikum nr I im. Waldemara Gostomczyka w Ostrowie Wielkopolskim, miejsce dziesiąte ex eaquo: Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie i Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku w Warszawie.

Rankingi maturalne i olimpijskie

Kapituła przygotowała też podrankingi szkół. Wśród nich są dwa, w których kryterium są wyniki matury (ranking maturalny dla liceów i ranking maturalny dla techników), ranking olimpijski (decydowały osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych) i rankingi wojewódzkie.

W rankingu maturalnym liceów na miejscu pierwszym jest IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, na drugim - ex eaquo: XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie i V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, na miejscu czwartym - VIII LO im. Władyława IV w Warszawie, na miejscu piątym - ex eaquo: II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie i Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.

Szkoła po szkole. 80 procent rodziców płaci za dodatkowe zajęcia
Zespół autorów
Natalia SzostakJustyna SucheckaKatarzyna Korzeniowska

W rankingu maturalnym techników na pierwszym miejscu jest Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie, na drugim - Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, na trzecim - Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, na czwartym - Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu, na piątym - Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie.

W rankingu szkół olimpijskich na pierwszym miejscu jest XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, na drugim - XIII LO w Szczecinie, na trzecim - Uniwersyteckie LO w Toruniu, na czwartym - V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, na piątym - III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

Nagrody i dyplomy laureaci rankingu otrzymają w środę podczas gali finałowej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

pc

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

