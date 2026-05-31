Po Krakowie czas na Radom? PiS poparło referendum

Radosław Witkowski został prezydentem Radomia

Marek Suski, szef okręgu radomskiego PiS, podkreślił, że partia negatywnie ocenia dotychczasową działalność włodarza miasta, a także większości miejskich radnych. - Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o poparciu referendum - oświadczył Suski na sobotniej konferencji prasowej po posiedzeniu zarządu okręgu radomskiego partii. Polityk poinformował, że PiS rozpocznie zbiórkę podpisów w przyszłą sobotę.

Oburzenie na rekonstruktorów i drzewa pod wiaduktem

Suski jako powód decyzji wskazał m.in. ostatnie, w jego ocenie, bulwersujące sytuacje z udziałem władz miasta. Chodzi m.in. o potańcówkę w klimacie PRL, która zainaugurowała obchody 50. rocznicy Czerwca '76. Po imprezie w sieci pojawiło się zdjęcie, na którym zastępczyni prezydenta Marta Michalska-Wilk pozuje z mężczyznami przebranymi za funkcjonariuszy MO i ZOMO (rekonstruktorzy z prywatnego Muzeum PRL). Sprawa wywołała falę krytyki.

Jako przykład działań ośmieszających władze miasta Suski wskazał również projekt nasadzeń drzew pod wiaduktem, gdzie nie dociera światło słoneczne. W kontekście marnotrawstwa miejskich pieniędzy, polityk mówił o wielopoziomowym parkingu w centrum Radomia. Budynek jest właśnie rozbierany, a całkiem niedawno wyremontowano go kosztem niemal 600 tys. zł. Ze względu na błędy konstrukcyjne obiekt nigdy nie był użytkowany.

Pytany o ewentualnego kandydata na nowego prezydenta, Suski odparł, że jest na to za wcześnie, choć ocenił, że "wymienienie Witkowskiego na lepszego kandydata nie jest dużą sztuką".

Dostało się też za lotnisko

Z kolei inny poseł partii Zbigniew Kuźmiuk, zarzucił władzom miasta brak zaangażowania w rozwój radomskiego lotniska, zarządzanego przez Państwowe Porty Lotnicze. - Nie ma zainteresowania obecnych władz Radomia, aby tę inwestycję rozwijać i aby było tu lotnisko z prawdziwego zdarzenia. I to jest gigantyczny zarzut pod adresem obecnych władz miasta - mówił Kuźmiuk.

- Dlatego zdecydowaliśmy się poprzeć społeczną inicjatywę referendum; mieszkańcy Radomia widzą, co się dzieje i nie chcą, aby miasto traciło znaczenie na gospodarczej i społecznej mapie Polski - podsumował poseł PiS Radosław Fogiel.

Polska 2050 popiera, ale nie pomaga

W środę oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum. Komitet referendalny zawiązały lokalne stowarzyszenia, m.in. Lepszy Radom, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym oraz Radomski Czerwiec 1976. W piątek inicjatywę poparła Polska 2050, jednak jej działacze zapowiedzieli, że nie będą włączać się w zbiórkę podpisów.

Radosław Witkowski jest prezydentem Radomia od 2014 r. Wcześniej, w latach 2007-2014, był posłem PO.

Aby odwołać prezydenta w referendum, musi w nim wziąć udział co najmniej 3/5 liczby wyborców uczestniczących w wyborach, w których został on wybrany, a większość głosujących musi opowiedzieć się za jego odwołaniem.

Przed tygodniem mieszkańcy Krakowa w referendum odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.

