Pushbacki migrantów na granicy z Białorusią. "Funkcjonariusze otwierają furtki w płocie i przez nie wypychają ludzi"

Mieszkaniec Podlasia Mariusz Kurnyta ps. Człowiek Lasu mówi, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej się znacząco nie zmieniła - nie ma już strefy zamkniętej, ale każdy, kto wchodzi do lasu, jest podejrzany o udzielanie pomocy uchodźcom. Ci, którzy od roku pomagają przy polsko-białoruskiej granicy, widzą, że nie zmieniło się też to, że nadal codziennie ktoś potrzebuje pomocy. Od kiedy stanął płot, migranci próbują dostać się częściej przez rozlewiska rzek.

Tylko w lipcu z prośbą o pomoc do Grupy Granica zgłosiło się ponad 850 osób. - My codziennie dostajemy po kilka wezwań po pomoc. W ciągu ostatniego tygodnia ponad 120 osób - wskazuje Aleksandra Chrzanowska z Grupy Granica.

Skargi migrantów, sprawozdawca ONZ mówi o pushbackach

Biuro RPO przygląda się sprawie pushbacków

To jest jednak poza jakąkolwiek kontrolą. Pod lupę takie sytuacje próbowało wziąć też biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. - Nie we wszystkich sprawach tak zwanych pushbacków wydawane są postanowienia, bo czasem jest to zwykła czynność polegająca na odstawieniu cudzoziemców do granicy i takie sytuacje nie są przez Straż Graniczą odnotowywane - podkreśla Maciej Grześkowiak z biura RPO.