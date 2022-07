Przerwany objazd prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego po Polsce. Politycy komentują: "zderzył się z rzeczywistością"

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, przerwał swój objazd po Polsce. W programie "Kawa na ławę" w TVN24 eurodeputowany tej partii Karol Karski wyjaśniał, że taka przerwa w sezonie urlopowym była zaplanowana. Inaczej interpretują sprawę politycy opozycji. - Prezes PiS zderzył się z rzeczywistością. Kaczyzm się w Polsce nie przyjął i Jarosław Kaczyński to po prostu zobaczył - oceniła posłanka Polski 2050 Joanna Mucha. Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński stwierdził, że PiS zamknął prezesa "w złotej klatce" i "zderzenie z prawdą musi być bardzo bolesne". Poseł Lewicy Włodzimierz Czarzasty komentował zaś: "pan Kaczyński sobie wyobrażał, że będą tylko oklaski".

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w czerwcu ogłosił "mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy" i sam ruszył w trasę po różnych miejscowościach. W części z nich spotkaniom z wyborcami towarzyszyły protesty. Uwagę zwróciły też liczne kontrowersyjne wypowiedzi, jakie z ust szefa rządzącej partii padały podczas tych spotkań. Objazd został przerwany w tym tygodniu. Na pytanie reporterki TVN24 o tę przerwę o sekretarz generalny PiS poseł Krzysztof Sobolewski wyjaśnił, że powodem jest zaplanowany już wcześniej urlop.

O przerwanym objeździe Kaczyńskiego po Polsce mówili politycy w TVN24 w niedzielę w "Kawie na ławę".

Karski: takie wyjazdy nigdy nie odbywają się w trakcie sezonu urlopowego

Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski powtórzył wyjaśnienie o planowanym urlopie i stwierdził, że wyjazdy prezesa PiS mają miejsce co roku. - Nigdy w trakcie głębokiego sezonu urlopowego się nie odbywają - oświadczył. Zapowiedział, że spotkania zostaną wznowione we wrześniu.

- Kiedyś bodajże Platforma Obywatelska chciała agitować ludzi na plażach i nie spotkało się to ze zbyt wielkim, przychylnym przyjęciem - mówił. - Nie twórzmy z rzeczy naturalnych czegoś nadzwyczajnego - apelował.

Spotkania z wyborcami ocenił jako "bardzo miłe i sympatyczne". - Prezes lubi jeździć po Polsce, lubi spotykać się z ludźmi - dodał.

Szrot: zdziwiłbym się, gdyby taka przerwa wakacyjna nie była zaplanowana

Podobnie decyzję lidera rządzącej partii tłumaczył prezydencki minister Paweł Szrot. Stwierdził, że bardzo by się zdziwił, gdyby taka przerwa wakacyjna nie była zaplanowana.

- Pan prezydent Andrzej Duda po okresie pandemii i po tym trudnym pierwszym okresie wojny na Ukrainie również wznowił serię swoich wizyt w miastach i miasteczkach Polski - mówił. Dodał, że w środku okresu wakacyjnego prezydent nie kontynuuje swoich wizyt.

Mucha: Kaczyński zderzył się z rzeczywistością

Zdaniem posłanki Polski 2050 Joanny Muchy prezes PiS "zderzył się z rzeczywistością". - Siedem lat temu obrał drogę zderzenia ze ścianą i dzisiaj okazuje się, że to jest droga, która się sprawdza. Nie można nie mieć inflacji, jeśli się drukuje pieniądze. Nie można mieć inwestycji, jeśli się nie ma praworządności w kraju, bo nikt nie zainwestuje w kraju, w którym nie ma praworządności. Nie można toczyć boju z Unią Europejską i mieć dobrych stosunków z Unią Europejską. Ta rzeczywistość dzisiaj odpowiedziała, i odpowiedziała w sposób dość dramatyczny: głosami ludzi, którzy w tych spotkaniach chcieli uczestniczyć, ale nie zostali na nie wpuszczeni - mówiła.

- Zaryzykowałabym taką tezę, że kaczyzm się w Polsce nie przyjął i Jarosław Kaczyński to po prostu zobaczył. Ten kaczyzm się jeszcze w Polsce nie skończył, bo to należy do nas, do opozycji, ale myślę, że już spokojnie możemy zaryzykować tezę, że się nie przyjął i że to ludzie po prostu pokazali Jarosławowi Kaczyńskiemu - oceniła posłanka.

Stwierdziła, że zanim "rzeczywistość odpowiedziała, że tak się nie da", minęło siedem lat, ale "odpowiedziała bardzo wyraźnie".

Kierwiński: wsadziliście pana prezesa do złotej klatki

Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński zapewnił, że prezes PO Donald Tusk wciąż jest aktywny i spotyka się z ludźmi. - Niezbyt długo pan prezes jeździł spotykać się z Polakami - mówił o tournee Kaczyńskiego polityk.

- Widać ta rzeczywistość, którą zobaczył na tych spotkaniach, odbiega od tej rzeczywistości, którą suflują mu telewizja publiczna i koledzy z PiS-u. Prawda jest taka, panie profesorze - powiedział poseł KO, zwracając się do Karola Karskiego - że wsadziliście pana prezesa do takiej złotej klatki. Jeżeli pan Kaczyński wierzy w to, co mówi Morawiecki, że wszystko jest świetnie, nie ma żadnych problemów, że jesteśmy którąś tam potęgą gospodarczą świata, to takie zderzenie z prawdą musi być bardzo bolesne dla pana posła Kaczyńskiego - ocenił.

Uznał, że to dobrze, że Kaczyński pojechał w tę podróż, bo "dowiedział się prawdy o tym, że ludzie bankrutują". - Może wreszcie wy, jako cały PiS, opamiętacie się z tym co robicie - dodał. Wspomniał między innymi o rosnącej inflacji.

Karol Karski w odpowiedzi przekonywał, że opozycja kreuje "obraz Polski, który odbiega od rzeczywistości". - Oczywiście inflacja jest czymś negatywnym, natomiast widzimy, że wskaźniki gospodarcze pokazują, że ona już wyhamowała - mówił.

Pasławska: pozorowane spotkania

Posłanka PSL-Koalicji Polskiej Urszula Pasławska oceniła, że spotkania Kaczyńskiego z wyborcami były "pozorowane". - Przypominające potiomkinowskie wioski, gdzie wszyscy klepali się po plecach i nikt nie miał chyba odwagi powiedzieć, jak jest źle. A jak jest źle, to wszyscy dzisiaj w Polsce wiedzą - dodała. Wspomniała o trudnej sytuacji rolników i przedsiębiorców.

- Cała Europa dzisiaj przygotowuje się do jesieni, do zimy, a w Polsce pędzimy na ścianę i udajemy, że nie ma tego problemu - mówiła, odnosząc się do kryzysu energetycznego, pytając między innymi o inwestycje w energię odnawialną.

Czarzasty: dostaliście w ramach tej trasy po głowie

Poseł Lewicy i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenił, że "to nie jest tak, że wszyscy są przyjmowani źle" podczas spotkań z politykami. - Ludzie różnie reagują na polityków, ale PiS sobie wyobrażał, i pan Kaczyński sobie wyobrażał, że będą tylko oklaski. Okazało się, że z tego założenia nic wam nie wyszło - dodał.

- Przypomnę, że przecież pan prezes Kaczyński powiedział, dlaczego przestał jeździć: bo były grupy, które były rozwydrzone, które skandowały złe hasła, zadawały złe pytania i były - wyobraźcie sobie - z czegoś niezadowolone te grupy - mówił Czarzasty.

Poseł stwierdził, że "pan prezes ogłosił mobilizację i poszedł na urlop". - Jedzie i się zderza z zamkniętą salą, która jest pełna ludzi, którzy mają mówić to, co im kazano, wychodzi na ulicę, słyszy inne zdanie. My nie spotkamy się w salach. Jeździmy i chodzimy po ulicach. Ludzie opowiadają, co ich boli - opisywał. - Dostaliście w ramach tej trasy po głowie - dodał. Ocenił, że Kaczyński "opowiadał rzeczy straszliwe" i był to "ciąg dalszy kłócenia ludzi". Wspomniał, że notowania PiS "zaczęły spadać". - Trzeba było coś zrobić. Żeście po prostu śmieszną postać, która coraz większą liczbę Polaków śmieszy, pana Kaczyńskiego, wycofali - podsumował.

