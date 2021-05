Minister Czarnek: chcemy stabilizacji dla wszystkich nauczycieli, stąd propozycja zwiększenia pensum 

Pytanie o słowa Czarnka z Radia Wrocław o Unii Europejskiej. Szef MEiN: To jest moja opinia jako prawnika i konstytucjonalisty. Jeśli UE nie ma podstaw prawnych do wkraczania w sferę organizacji wymiaru sprawiedliwości, a robi to bez podstaw prawnych, to jest tworem niepraworządnym.