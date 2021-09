Przedstawiciele komitetu protestacyjnego o braku dialogu z resortem zdrowia

Rzecznik komitetu protestacyjno-strajkowego Grzegorz Sikora powiedział na popołudniowej konferencji, że zaproszenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na wtorkowe spotkanie "to nie było zaproszenie do współpracy, to była kolejna próba pacyfikacji środowiska medyków". Szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok zapowiedziała zaś, że przedstawicieli protestujących nie będzie też na czwartkowym spotkaniu zespołu trójstronnego, które zaproponował Adam Niedzielski.

Rzecznik komitetu protestacyjnego: to nie było zaproszenie do dialogu

Komitet zorganizował tego samego dnia po południu konferencję prasową w "Białym miasteczku" w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rzecznik komitetu protestacyjno-strajkowego mówił, że "Ministerstwo Zdrowia to powinno być szczególne miejsce". - Szczególne miejsce dialogu, szczególne miejsce, w którym poszukuje się porozumienia. Tymczasem to zaproszenie, które zostało wystosowane na dzisiejsze spotkanie, to nie było zaproszenie do dialogu, to było zaproszenie do monologu. To nie było zaproszenie do współpracy, to była kolejna próba pacyfikacji środowiska medyków - mówił.