Protest pracowników ochrony zdrowia. Rzecznik "białego miasteczka" o "rozmowach ostatniej szansy"

Rzecznik pytany na briefingu prasowym o brak obecności na spotkaniach premiera Mateusza Morawieckiego powiedział, że "oczywiście, chcielibyśmy, żeby zarówno minister zdrowia, jak i premier wzięli udział w spotkaniu, bo na pewno nadałoby to szybszy bieg tym rozmowom". - Codziennie o to apelujemy i codziennie o tym mówimy - dodał.

- Jednak po tym, co wydarzyło się w białym miasteczku (śmierć mężczyzny -red.), podjęliśmy decyzję, że będziemy rozmawiać z przedstawicielem rządu. Jeśli minister Bromber jest osobą wydelegowaną przez rząd do rozmów, to uważamy, że jest on osobą merytorycznie przygotowaną do tego, żeby zawrzeć porozumienie oraz ma odpowiednie do tego upoważnienia – dodał.