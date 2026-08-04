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Jeden na jeden

"Mam wątpliwości, czy do takich celów ten akt powinien być wykorzystywany"

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Dziemianowicz-Bąk o ułaskawieniu Starucha: Nawrocki realizuje swoje indywidualne sympatie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
Prezydent Karol Nawrocki korzysta ze swojej prerogatywy, ale za to korzystanie podlega też publicznej ocenie - mówiła w "Jeden na jeden" w TVN24 ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, komentując decyzję Karola Nawrockiego o ułaskawieniu Piotra "Starucha" Staruchowicza. Polityczka Lewicy odniosła się też do rozłamu w PiS. Jak oceniła, obecne zabiegi Mateusza Morawieckiego to próby "zamazania swojej niechlubnej przeszłości".

Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił w poniedziałek trzy osoby. Jedną z nich jest Piotr "Staruch" Staruchowicz, nieformalny lider kibiców Legii Warszawa, któremu Nawrocki anulował środek karny w postaci "zakazu wstępu na imprezę masową" i zarządził zatarcie skazania.

- Mam, mówiąc delikatnie, poważne wątpliwości, czy do takich celów realizowania swoich indywidualnych preferencji i sympatii ten akt ułaskawienia powinien być wykorzystywany - komentowała w "Jeden na jeden" w TVN24 Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Według Dziemianowicz-Bąk odpowiedzialność za ułaskawienie "Starucha" spada tylko i wyłącznie na prezydenta . - To jest taki instrument, który bardzo jednoznacznie wskazuje na to, kto po niego sięga, kto jest za niego odpowiedzialny, kto powinien uzasadniać taką a nie inną swoją decyzję - powiedziała.

Ministra przypomniała, że "oczywiście Karol Nawrocki korzysta ze swojej prerogatywy". Jak jednak dodała, "za to korzystanie podlega też publicznej ocenie".

Rozłam w PiS. Dziemianowicz-Bąk o "hipokryzji" Morawieckiego

W ubiegły czwartek oficjalnie zarejestrowano klub parlamentarny Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Z kolei w piątek - w cieniu rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości - odbyło się wydarzenie "Rozwój+Wy", nazywane również grillem u Morawieckiego.

Według Dziemianowicz-Bąk, były premier próbuje obecnie "zamazać swoją niechlubną przeszłość". Zastanawiała się przy tym między innymi, kiedy zobaczy na Mateuszu Morawieckim koszulkę z napisem "Konstytucja".

Jak mówiła, "decyzja o odłączeniu się od PiS to jego własna decyzja". - Ale udawanie, że nie był premierem rządu PiS, że nie odpowiada za nasyłanie pałek na protestujące kobiety, na szczucie na osoby LGBT, to jest hipokryzja - powiedziała.

- Mateusz Morawiecki, dokładnie tak samo, jak Jarosław Kaczyński, ponosi odpowiedzialność za lata rządów Prawa i Sprawiedliwości i za wszystko złe, co się podczas tych rządów wydarzyło - komentowała ministra. - Morawiecki jest częścią Prawa i Sprawiedliwości, był premierem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości i odpowiada za wszystko to, co rząd Prawa i Sprawiedliwości złego w Polsce przez osiem lat zrobił - powiedziała.

Przemysław Czarnek "kandydatem Moskwy"? "Podtrzymuję swoje słowa"

Dziemianowicz-Bąk niedawno określiła Przemysława Czarnka mianem "kandydata Moskwy na premiera". Jak mówiła w TVN24, "podtrzymuje te słowa". - Każdy, kto powtarza prorosyjską, prokremlowską propagandę, każdy kto odwraca się od zachodu w kierunku wschodu realizuje agendę prokremlowską - powiedziała. 

Dodała, że ma przede wszystkim na myśli słowa Czarnka o "zmuszeniu" Unii Europejskiej do zaprzestanie wsparcia militarnego Ukrainy. - Czyją to narrację forsuje? Oczywiście, że tą, z której cieszy się wyłącznie Putin i Kreml - oceniła ministra.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejLewicaAgnieszka Dziemianowicz-Bąk
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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