Prezydent Sopotu: 6 maja absolutnie nie otworzymy żłobków i przedszkoli

Od środy 6 maja otwarte mogą być żłobki i przedszkola. To na samorządy spadła odpowiedzialność za to, żeby dzieci mogły przebywać w placówkach w warunkach reżimu sanitarnego.

- Władze o zapędach dyktatorskich mają to do siebie, że nie rozmawiają z obywatelami. Raczej straszą albo przykręcają śrubę. Brak dialogu ewidentnie widać. Rząd PiS nie skorzystał z ostatniej nadarzającej się sytuacji, żeby stać się rządem rozmawiającym. Rozmów nie ma - podsumował.

Karnowski: odmrażajmy z głową

Prezydent Sopotu przyznał, że nie rozumie nagłego otwarcia przedszkoli i żłobków. - To chyba po to, żeby ludzie poszli do pracy. Oni chcą iść do pracy, ale jak mamy zapewnić w ciągu dwóch dni uruchomienie żłobków i przedszkoli? Bez fartuchów? Dosłano nam płyny dezynfekujące, ale ich ilość jest niewystarczająca. Fartuchów i innych środków ochrony już nie ma. Powiedziano nam, że na sali ma być 12 dzieciaków, ale gdzie ma być reszta? - pytał.

- Nie wyobrażamy sobie tego. Szkoda, że nikt z nami, samorządowcami, ale też z paniami opiekunkami tego nie przedyskutował - powiedział. - Był na to czas. Apelujemy do rządu: odmrażajmy powoli i rozsądnie, ale z głową - podkreślił.

- To zostało pozostawione naszej odpowiedzialności. My się jej nie boimy. Ale zrobimy to odpowiedzialnie, po dyskusji z paniami, które opiekują się dziećmi. Wtedy przygotujemy to poważnie i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć środki ochronne. Wtedy to otworzymy - poinformował.