Prezydent podpisał nominacje oficerskie. "Lepiej późno niż wcale"

Karol Nawrocki
Dobrzyński o nominacjach oficerskich. "Lepiej późno niż wcale"
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki podpisał 96 nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i nadał odznaczenia państwowe. "Wyrażam nadzieję, że nominacje oficerskie nigdy już nie będą elementem politycznych gier" - skomentował minister do spraw koordynacji służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Podkreślił, że funkcjonariusze "od listopada czekali na decyzję prezydenta".

- Prezydent Karol Nawrocki wczoraj, postanowieniem z 14 kwietnia, mianował na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy ABW. To jest rezultat spotkania z 15 stycznia, uzgodnień z szefami służb, wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, ale przede wszystkim z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem. Poprosiliśmy o to, aby te wnioski zostały poprawione zgodnie z procedurami i one zostały poprawione - powiedział na antenie Polsat News rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nominacje i nadał odznaczenia

Na X powtórzył informację o nominacjach i poinformował o nadaniu przez Nawrockiego odznaczeń państwowych. "Na wniosek Szefa Agencji Wywiadu postanowieniami z 14 kwietnia Prezydent RP nadał 22 Medale za Długoletnią Służbę i 39 Krzyży Zasługi funkcjonariuszom AW" - napisał Leśkiewicz.

"Na wniosek Szefa Służby Wywiadu Wojskowego postanowieniami z 14 kwietnia 2026 r. Prezydent RP nadał 14 Krzyży Zasługi, 30 Medali za Długoletnią Służbę, 3 Krzyże Wojskowe i 1 Wojskowy Krzyż Zasługi żołnierzom, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym SWW" - podał rzecznik Karola Nawrockiego.

Dobrzyński: lepiej późno niż wcale

O podpisanie nominacji oficerskich przez prezydenta reporterka TVN24 Małgorzata Mielcarek pytała rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego. - Przede wszystkim w imieniu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego chciałem podziękować panu, panie prezydencie. Chciałoby się rzec teraz: lepiej późno niż wcale - oznajmił, zwracając się do Nawrockiego.

Dobrzyński przypomniał też, że funkcjonariusze czekali na decyzję prawie pół roku i przypomniał, że zgodnie z tradycją nominacje na pierwszy stopień oficerski były przyznawane 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości. - Dzisiaj jest, jak dobrze pamiętam, Światowy Dzień Trzeźwości. Może z tej okazji pan rzecznik to ogłosił - skomentował złośliwie.

Rzecznik był też pytany o sprawę poprawienia wniosków i wątpliwości ze strony Pałacu Prezydenckiego. - Te wnioski były odesłane do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tam zostały przygotowane po raz kolejny i przesłane do pana prezydenta (...). Tam są mocne udokumentowania, dlaczego ci funkcjonariusze powinni dostać stopień oficerski - wyjaśnił.

Dodał też, że we wnioskach "praktycznie nic się nie zmieniło, bo ich [funkcjonariuszy - red.] zasługi, wiedza, doświadczenie, umiejętności praktycznie są te same".

Siemoniak o "elemencie politycznych gier"

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, komentując prezydencką decyzję w sprawie nominacji oficerskich, stwierdził, że nadszedł "najwyższy czas".

"Funkcjonariusze ABW od listopada czekali na decyzję prezydenta o nominacji na pierwszy stopień oficerski i według komunikatu rzecznika prezydenta awanse wczoraj zostały podpisane. Dziękując w imieniu funkcjonariuszy za tę decyzję, wyrażam nadzieję, że nominacje oficerskie nigdy już nie będą elementem politycznych gier. Ani funkcjonariusze, ani służby na to nie zasługują" - oświadczył.

Siemoniak poinformował również, że przygotowane są już kolejne wnioski, które zostaną skierowane do akceptacji przez prezydenta i podpisania przez premiera.

Spór o nominacje oficerskie

O niepodpisaniu przez Karola Nawrockiego wniosków o awanse oficerskie na początku listopada 2025 roku poinformował premier Donald Tusk. Przekazał wtedy, że prezydent zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

"Nie będzie żadnej gry". O co właściwie chodzi w sporze o nominacje?

W styczniu odbyło się spotkanie prezydenta z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb - cywilnych i wojskowych.

20 marca prezydent podpisał nominacje oficerskie na pierwszy stopień oficerski dla funkcjonariuszy i żołnierzy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
