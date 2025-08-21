Prezydent Nawrocki podpisał 21 ustaw

Prezydent Nawrocki podpisał pierwsze ustawy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował o rozpatrzeniu 22 pierwszych projektów ustaw, nadesłanych mu przez polski parlament. Zdecydował o podpisaniu 21, a weto otrzymała nowelizacja tzw. ustawy wiatrakowej, w której znalazły się zapisy dotyczące mrożenia cen energii do końca roku.

"Bez najmniejszych wątpliwości" prezydent podpisał m.in. projekt dotyczący Karty Nauczyciela, a także weteranów.

Nawrocki zachęcił także, aby rząd i parlament w przyszłości konsultowali projekty ustaw z Kancelarią Prezydenta już na etapie ich tworzenia.

Karol Nawrocki Źródło: PAP/Paweł Supernak

Ustawa "dobra dla polskiego żołnierza"

Jak przekazał prezydent, pierwszym projektem, pod którym złożył swój podpis, była ustawa o weteranach działań poza granicami państwa. - To ustawa, która jest dobra dla polskiego żołnierza. Mówię to także jako zwierzchnik Sił Zbrojnych - uzasadniał Nawrocki.

Wyraził nadzieję, że podpisanie tej ustawy zachęci też - jak powiedział - "większość parlamentarną i wszystkie środowiska w polskim parlamencie" do zainteresowania się ustawą, którą niebawem zaproponuje, a która będzie dotyczyć weteranów działań na granicy RP. - Więc jest to od razu apel do środowisk parlamentarnych, aby wyjść naprzeciw także temu projektowi - powiedział prezydent.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja m.in. wprowadza dla weteranów, którzy ucierpieli podczas służby lub pracy w działaniach poza granicami kraju, rekompensatę w wysokości 6 tys. zł za każdy 1 proc. uszczerbku na zdrowiu.

Zgodnie z podpisaną nowelizacją o przyznanie rekompensaty poszkodowany weteran może ubiegać się w ciągu 2 lat od dnia wydania orzeczenia o uszczerbku na zdrowiu. Ci, którzy zostali poszkodowani przed wejściem w życie nowelizacji, będą mogli wystąpić o rekompensatę w ciągu 2 lat od dnia jej wejścia w życie.

By otrzymać rekompensatę, trzeba będzie złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu, np. Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Urząd sprawdzi dokumenty i podejmie decyzję o przyznaniu świadczenia. Po otrzymaniu informacji weteran będzie miał 30 dni, by zadeklarować, że je przyjmuje. Po złożeniu oświadczenia o przyjęciu rekompensaty pieniądze trafią na konto weterana. Wysokość rekompensaty będzie podlegać corocznej waloryzacji.

Resort obrony zakłada, że w ciągu 10 lat od wejścia w życie ustawy na cel rekompensat poświęcone będzie ok. 110 mln zł. Wiceminister obrony Stanisław Wziątek mówił podczas prac parlamentarnych, że główna część wypłat świadczeń będzie dokonywania w ciągu najbliższych dwóch lat.

Karol Nawrocki Źródło: PAP/Paweł Supernak

Nowelizacja Karty Nauczyciela

- Bez najmniejszych wątpliwości podpisałem także ustawę odnoszącą się do Karty Nauczyciela, która zyskała rodzaj konsensusu w polskim parlamencie. Cieszę się, że środowisku nauczycielskiemu przygotowano rozwiązania, na które czekało, ale które było także wynikiem zaangażowania związków zawodowych - kontynuował.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wśród ustaw skierowanych do podpisu prezydenta były łącznie trzy nowelizacje ustawy Karta Nauczyciela. Wszystkie trzy zawierają regulacje, które mają wejść w życie z początkiem nowego roku szkolnego 2025/2026.

Jedna z nowelizacji to tzw. duża nowelizacja Karty Nauczyciela. Zawiera ona regulacje wypracowane przez Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli, w którego skład wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego.

Druga z nowelizacji likwiduje godziny dostępności nauczycieli, nazywane potocznie "godzinami czarnkowymi", o co zabiegali związkowcy. Trzecia nowelizacja dotyczy zatrudniania w niepublicznych szkołach i placówkach nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów i logopedów. Należy do grupy ustaw deregulacyjnych.

Emerytury czerwcowe

Wśród 21 ustaw, które spotkały się z akceptacją prezydenta, jest także projekt o emeryturach czerwcowych. Parlament przegłosował go na początku sierpnia, za jego przyjęciem głosowało 437 posłów. Zgodnie z ustawą ZUS, bez konieczności składania wniosku, ponownie ustali wysokość świadczenia dla osób pobierających emerytury i renty rodzinne po emerytach, którym ustalono prawo do emerytury w czerwcu w latach 2009-2019. Wówczas przepisy nie przewidywały dodatkowych waloryzacji kwartalnych, a tylko roczne.

Kancelaria Prezydenta RP nie opublikowała jeszcze wykazu wszystkich ustaw podpisanych przez prezydenta Nawrockiego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD