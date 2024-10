O te słowa na wtorkowej konferencji po posiedzeniu rządu pytany był premier Donald Tusk . Podkreślił, że jest ostatnią osobą, "która by namawiała opinię publiczną, żeby komuś zaglądać do kieszeni wtedy, kiedy nie ma jakichś kryminalnych kontekstów".

- Pani ministra Leszczyna jest ostatnią osobą, która by chciała budzić jakiekolwiek emocje, informując między innymi o zarobkach - podkreślił. Jednocześnie dodał, że mamy do czynienia z problemem, jakim jest ustawa, która zakłada coroczne podwyższanie płac w tym sektorze.

Zapowiedział, że weźmie na siebie polityczną odpowiedzialność za rozmowy, które muszą doprowadzić do tego, "żeby system w Polsce był bardziej zrównoważony". - Żadnej nagonki na lekarzy i zarobki nie będzie. Osobiście bym wyrzucał każdego z rządu, kto by próbował tego typu emocje rozbudzać - dodał.

Naczelna Izba Lekarska: ciągle czekamy na oficjalne dane na temat wynagrodzeń lekarzy

"Ciągle czekamy na oficjalne dane na temat wynagrodzeń lekarzy w NFZ, by móc się odnieść do zarzutów. Wobec braku odpowiedzi traktujemy temat jako zastępczy, by opinia publiczna uznała lekarzy winnymi braku środków w NFZ" - napisano, publikując pismo z 15 października 2024 roku do prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.