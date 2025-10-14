Logo strona główna
Polska

Poseł nie chce "przesiedzieć w pociągu 10 godzin". "Po to PiS budowało drogi"

pap_20241202_0RN
Kwiatkowski apeluje do Ćwika: warto zaufać PKP
Źródło: TVN24
Słowa polityka Polski 2050 Sławomira Ćwika o tym, że "nie po to jest posłem, aby 10 godzin w tygodniu przesiedzieć w pociągu" rozpętały burzę w mediach społecznościowych. Senator KO Krzysztof Kwiatkowski apeluje, aby poseł "zaufał PKP". Z komentarzy polityków wynika jednak, że w drodze do Sejmu wybierają samochód z "wygody" i aby "przewieźć więcej rzeczy".

Poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik w poniedziałek sprzeciwił się pomysłowi zaostrzenia zasad rozliczania "kilometrówek" przez posłów. W serwisie X wdał się w dyskusję z internautami i napisał między innymi, że "nie jest posłem po to, by przesiedzieć 10h w tygodniu w pociągu" w drodze do Sejmu.

Później Ćwik stwierdził, że "rozpętała się burza" o jego wpis i dodał, że do Warszawy będzie z rodzinnej Zamojszczyzny dojeżdżał samochodem, dopóki nie powstaną szybsze połączenia kolejowe.

"Nie jestem posłem po to, by przesiedzieć 10 godzin w tygodniu w pociągu"
Słowa Ćwika we wtorek w Sejmie w rozmowach z reporterem TVN24 Radomirem Witem komentowali politycy.

Kwiatkowski: warto zaufać PKP

Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że "w minionym tygodniu jechał na dłuższej trasie do Krakowa na konferencję" pociągiem. - Wspaniale mogłem wykorzystać ten czas do przygotowania się do tego spotkania - mówił.

- Chciałem pana posła (Ćwika) poinformować: te pociągi jeżdżą zdecydowanie szybciej, troszkę ponad dwie godziny do Krakowa. Pamiętam, jak jeździłem kiedyś, to bywały nawet cztery - stwierdził Kwiatkowski. - Panie pośle, warto zaufać PKP - dodał.

Kwiatkowski apeluje do Ćwika: warto zaufać PKP
Źródło: TVN24

Czemu nie pociągiem do Sejmu? Decyduje "wygoda"

Zbigniew Kuźmiuk, pytany o to, czym dojeżdża do Sejmu, odparł, że samochodem. Dopytywany, dlaczego nie pociągiem, poseł Prawa i Sprawiedliwości odpowiedział, że jest tak "wygodniej". - Po to Prawo i Sprawiedliwość budowało drogi, żebym dojechał ze swojego domu do Sejmu w godzinę i dziesięć minut - zaznaczył.

- Oczywiście kolej jest także ważnym elementem komunikacji i powinniśmy dążyć do tego, żeby Polacy nie byli wykluczeni komunikacyjnie. Natomiast nam z reguły zależy na czasie, nie mamy zbyt dużo tego czasu i dla mnie akurat dojazd samochodem jest najlepszy - przekonywał Kuźmiuk.

Kuźmiuk: po to PiS budowało drogi, żebym dojechał z mojego domu do Sejmu w godzinę i dziesięć minut
Źródło: TVN24

Posłanka "nie narzeka na komunikację"

Posłanka Polski 2050 Ewa Szymanowska powiedziała natomiast, że w przypadku dojazdu pociągiem do Warszawy z jej rodzinnej Łodzi "nie ma problemu". - Ale też jeżdżę samochodem, bo czasami potrzebuję, żeby przewieźć trochę więcej rzeczy - dodała.

Szymanowska: nie narzekam na komunikację z Łodzi do Warszawy
Źródło: TVN24

- Nie narzekam na komunikację między Łodzią a Warszawą. Dobry dojazd pociągiem i dobry dojazd samochodem, więc jestem zadowolona - powiedziała Szymanowska.

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

