Polska

Oni zginęli, służąc u boku Amerykanów

Powitanie trumny polskiego żołnierza
W wyniku wybuchu miny pułapki w Afganistanie zginęło dwóch polskich żołnierzy (październik 2009)
44 Polaków zginęło w czasie pełnienia misji w Afganistanie. Pierwszy z nich poległ w sierpniu 2007 roku, a ostatni siedem lat później. Przypominamy ich nazwiska.

Po zamachach na World Trade Center 11 września 2001 r. Sojusz Północnoatlantycki po raz pierwszy - i dotychczas jedyny - powołał się na artykuł 5. traktatu waszyngtońskiego, stanowiący o wspólnej obronie w razie ataku na jednego z sojuszników. Wówczas do Afganistanu, obok sił Stanów Zjednoczonych, wkroczyły wojska wielu państw NATO, w tym Polski.

Polska poparła rozpoczętą w 2001 r. przez USA operację Enduring Freedom, a w 2002 r. wydzieliła do niej kontyngent złożony z żołnierzy jednostki specjalnej GROM, saperów i logistyków. W następnych latach sukcesywnie powiększała kontyngent. W misji w Afganistanie udział wzięło ponad 33 tysiące polskich żołnierzy i pracowników wojska.

Blisko dwie dekady, dziesiątki tysięcy żołnierzy. Tak walczyliśmy w Afganistanie
Blisko dwie dekady, dziesiątki tysięcy żołnierzy. Tak walczyliśmy w Afganistanie

Świat

Oni zginęli w Afganistanie

14 sierpnia 2007 roku zginął porucznik Łukasz Kurowski. Był on pierwszym Polakiem, który poległ, pełniąc służbę w Afganistanie. Polsko-afgański konwój, którym się poruszał, został ostrzelany 20 kilometrów na południowy-wschód od bazy Gardez (w pobliżu granicy Afganistanu z Pakistanem).

- Zgodnie z procedurą, jaka obowiązuje w takich sytuacjach, żołnierze opuścili pojazdy, doszło do wymiany ognia. W trakcie tej wymiany podporucznik (został pośmiertnie awansowany do stopnia porucznika - red.) Łukasz Kurowski został ranny. Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna i natychmiast został przetransportowany do odległej o kilka kilometrów bazy Wilderness. Tam, mimo udzielonej pomocy medycznej, niestety o godzinie 12.20 czasu afgańskiego zmarł - relacjonował wówczas w rozmowie z korespondentem TVN24 Tomaszem Kanikiem oficer prasowy misji afgańskiej Wojciech Kaliszczak, ówcześnie w stopniu majora.

Kaliszczak mówił też, że na tamten wieczór zaplanowana była msza związana z obchodzonym 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego. - Ta sytuacja niewątpliwie spowoduje, że msza odbędzie się w intencji podporucznika Łukasza Kurowskiego - przekazał. Tomasz Kanik relacjonował, że w bazie, w której stacjonowali polscy żołnierze, flagi zostały opuszczone do połowy masztu.

W Afganistanie zginęło jeszcze 43 Polaków - wojskowi oraz ratownik medyczny. Poniżej prezentujemy listę ich nazwisk, sporządzoną przez Wojsko Polskie:

  • sierż. Marcin PASTUSIAK, zm. 22.I.2011;
  • ratownik medyczny Marcin KNAP, zm. 22.I.2011;
  • mjr Krzysztof WOŹNIAK, zm. 23.I.2013;
  • st. chor. szt. Andrzej ROZMIAREK, zm. 10.II.2009;
  • st. kpr. Szymon SŁOWIK, zm. 26.II.2008;
  • kpr. Hubert KOWALEWSKI, zm. 26.II.2008;
  • sierż. Paweł ORDYŃSKI, zm. 20.III.2013;
  • mł. chor. Bartosz SPYCHAŁA, zm. 3.IV.2011;
  • kpr. Grzegorz POLITOWSKI, zm. 8.IV.2008;
  • kpr. Paweł STANIASZEK, zm. 20.IV.2011;
  • mł. chor. Jarosław MAĆKOWIAK, zm. 2.VI.2011;
  • st. chor. Jan KIEPURA, zm. 10.VI.2013;
  • plut. Miłosz GÓRKA, zm. 12.VI.2010;
  • kpr. Grzegorz BUKOWSKI, zm. 15.VI.2010;
  • por. Robert MARCZEWSKI, zm. 21.VI.2008;
  • plut. Paweł STYPUŁA, zm. 26.VI.2010;
  • sierż. Paweł POŚWIAT, zm. 28.VII.2011;
  • st. chor. Łukasz SROCZYŃSKI, zm. 3.VIII.2013;
  • st. kpr. Dariusz TYLENDA, zm. 6.VIII.2010;
  • kpt. Daniel AMBROZIŃSKI, zm. 10.VIII.2009;
  • sierż. Szymon SITARCZUK, zm. 18.VIII.2011;
  • plut. Waldemar SUJDAK, zm. 20.VIII.2008;
  • kpr. Paweł SZWED, zm. 20.VIII.2008;
  • kpr. Paweł BRODZIKOWSKI, zm. 20.VIII.2008;
  • st. chor. szt. Mirosław ŁUCKI, zm. 24.VIII.2013;
  • st. chor. Sylwester JANIK, zm. 2.IX.2013;
  • sierż. Marcin PORĘBA, zm. 4.IX.2009;
  • kpr. Artur PYC, zm. 8.IX.2009;
  • kpr. Piotr MARCINIAK, zm. 10.IX.2009;
  • st. chor. Rafał CELEBUDZKI, zm. 16.IX.2014;
  • chor. Kazimierz KASPRZAK, zm. 27.IX.2010;
  • sierż. Rafał NOWAKOWSKI, zm. 4.X.2011;
  • kpr. Radosław SZYSZKIEWICZ, zm. 9.X.2009;
  • kpr. Szymon GRACZYK, zm. 9.X.2009;
  • sierż. Adam SZADA BORZYSZKOWSKI, zm. 14.X.2010;
  • sierż. Mariusz DEPTUŁA, zm. 23.X.2011;
  • kpr. Michał KOŁEK, zm. 19.XII.2009;
  • mł. chor. Piotr CIESIELSKI, zm. 21.XII.2011;
  • sierż. Łukasz KRAWIEC, zm. 21.XII.2011;
  • sierż. Marcin SZCZUROWSKI, zm. 21.XII.2011;
  • sierż. Marek TOMALA, zm. 21.XII.2011;
  • sierż. Krystian BANACH, zm. 21.XII.2011;
  • sierż. Zbigniew BISKUP, zm. 22.XII.2011.
pc

"Cholera może wziąć, jak się słyszy takie dyrdymały"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: tvn24.pl, TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24, PAP

Polscy żołnierze w Afganistanie Wojna w Afganistanie NATO Afganistan Wojsko Polskie Misje wojskowe USA Wojsko Żołnierze Polscy żołnierze
