Jak polscy uczniowie radzą sobie z myśleniem kreatywnym? Wyniki badania PISA

We wtorek przedstawiono wyniki krajów, które uczestniczyły w badaniu myślenia kreatywnego, które towarzyszyło badaniu PISA 2022 (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów). PISA to największe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co trzy lata we wszystkich krajach członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także w kilkudziesięciu innych państwach. Pokazuje ono poziom i zróżnicowanie umiejętności 15-latków, które rozwijane są w trakcie edukacji szkolnej i poza szkołą.