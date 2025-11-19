Pięć zasad Donalda Tuska na 2026 rok

Tusk o zakłócaniu jego wystąpienia w Sejmie przez opozycję: niech sobie krzyczą Źródło: TVN24

Jak przekazał w serwisie X w środę Adam Szłapka, rzecznik rządu, premier Donald Tusk ogłosił pięć zasad, "które mają przywrócić elementarną odpowiedzialność państwową". Czytamy w nagłówku załączonej do wpisu grafiki, że są to reguły na 2026 - "rok zawieszenia broni" - a ich lista jest następująca:

Nie atakuj polskich służb i wojska. Nie powtarzaj rosyjskiej propagandy. Koniec z wetami i sabotażem legislacyjnym. Jestem za Zachodem, a nie Wschodem; nie podważam członkostwa w UE. Jestem po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją.

Burza wokół kwestii bezpieczeństwa

- Rok 2026 może stać się rokiem rozstrzygającym o naszym bezpieczeństwie - powiedział w środę premier Donald Tusk, otwierając kongres "Nauka dla biznesu". Według szefa rządu, przyszły rok powinien być rokiem solidarności Polek i Polaków, także polityków, w kwestii bezpieczeństwa - bez "politycznej wojny domowej".

Tusk przypomniał, że przyszły rok jest wolny od wyborów i zaapelował do polityków, by był on rokiem wolnym od "utarczek i podjazdowych wojen politycznych, politycznych fochów, bitew o wszystko" i dyskredytacji oponentów. Wtedy też ogłosił swoje pięć zasad.

Kiedy premier we wtorek w Sejmie udzielał informacji o niedawnych aktach dywersji na kolei, jego wystąpienie zakłócali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Tusk dwa razy przerwał przemówienie.

- Być może dla niektórych z państwa to jest coś wyjątkowego, ale będę chciał mówić o sprawach poważnych, które interesują, jeśli nie państwa, to na pewno Polaków. Wytrzymajcie pięć minut - zaapelował wtedy.

Akty dywersji w Polsce

W ostatnich dniach na trasie kolejowej Warszawa-Dorohusk doszło do aktów dywersji. W miejscowości Mika na Mazowszu eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

W środę prokuratura postawiła zarzuty dwóm podejrzanym w tej sprawie Ukraińcom, którzy mieli działać na zlecenie Rosji. W piątek rozpocznie się operacja "Horyzont". Weźmie w niej udział do 10 tysięcy żołnierzy, którzy będą wspierać służby podległe MSWiA w zapobieganiu aktom sabotażu.

Premier Donald Tusk poinformował w serwisie X, że razem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim ustalił formy współpracy polskich i ukraińskich służb specjalnych oraz kolei państwowych. Celem współpracy ma być między innymi identyfikacja osób podejrzanych o współpracę z Rosją i zapobieganie aktom dywersji.

