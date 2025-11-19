Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Pięć zasad Donalda Tuska na 2026 rok

TUSK
Tusk o zakłócaniu jego wystąpienia w Sejmie przez opozycję: niech sobie krzyczą
Źródło: TVN24
Rzecznik rządu poinformował w mediach społecznościowych o pięciu zasadach na rok 2026 ogłoszonych przez premiera Donalda Tuska. "Nie atakuj polskich służb i wojska" - brzmi pierwsza z nich.

Jak przekazał w serwisie X w środę Adam Szłapka, rzecznik rządu, premier Donald Tusk ogłosił pięć zasad, "które mają przywrócić elementarną odpowiedzialność państwową". Czytamy w nagłówku załączonej do wpisu grafiki, że są to reguły na 2026 - "rok zawieszenia broni" - a ich lista jest następująca:

  1. Nie atakuj polskich służb i wojska.
  2. Nie powtarzaj rosyjskiej propagandy.
  3. Koniec z wetami i sabotażem legislacyjnym.
  4. Jestem za Zachodem, a nie Wschodem; nie podważam członkostwa w UE.
  5. Jestem po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją.

Burza wokół kwestii bezpieczeństwa

- Rok 2026 może stać się rokiem rozstrzygającym o naszym bezpieczeństwie - powiedział w środę premier Donald Tusk, otwierając kongres "Nauka dla biznesu". Według szefa rządu, przyszły rok powinien być rokiem solidarności Polek i Polaków, także polityków, w kwestii bezpieczeństwa - bez "politycznej wojny domowej".

Tusk przypomniał, że przyszły rok jest wolny od wyborów i zaapelował do polityków, by był on rokiem wolnym od "utarczek i podjazdowych wojen politycznych, politycznych fochów, bitew o wszystko" i dyskredytacji oponentów. Wtedy też ogłosił swoje pięć zasad.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?
Ewa Żebrowska
Władysław Kosiniak-Kamysz
Operacja "Horyzont" a prezydent. "Nie widzę podstaw do niewydania postanowienia"
Dariusz Korneluk
Prokurator krajowy w TVN24: jest wniosek o areszt dla dywersantów

Kiedy premier we wtorek w Sejmie udzielał informacji o niedawnych aktach dywersji na kolei, jego wystąpienie zakłócali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Tusk dwa razy przerwał przemówienie.

CZYTAJ WIĘCEJ: Donald Tusk uciszał posłów PiS. "Wytrzymajcie pięć minut"

- Być może dla niektórych z państwa to jest coś wyjątkowego, ale będę chciał mówić o sprawach poważnych, które interesują, jeśli nie państwa, to na pewno Polaków. Wytrzymajcie pięć minut - zaapelował wtedy.

Klatka kluczowa-32866
"Lepiej nic nie mówcie o tym, że ktoś kogoś chce podsłuchiwać"
Źródło: TVN24

Akty dywersji w Polsce

W ostatnich dniach na trasie kolejowej Warszawa-Dorohusk doszło do aktów dywersji. W miejscowości Mika na Mazowszu eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

W środę prokuratura postawiła zarzuty dwóm podejrzanym w tej sprawie Ukraińcom, którzy mieli działać na zlecenie Rosji. W piątek rozpocznie się operacja "Horyzont". Weźmie w niej udział do 10 tysięcy żołnierzy, którzy będą wspierać służby podległe MSWiA w zapobieganiu aktom sabotażu.

Klatka kluczowa-28757
Premier Tusk o akcie dywersji na kolei
Źródło: Centrum Informacyjne Rządu

Premier Donald Tusk poinformował w serwisie X, że razem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim ustalił formy współpracy polskich i ukraińskich służb specjalnych oraz kolei państwowych. Celem współpracy ma być między innymi identyfikacja osób podejrzanych o współpracę z Rosją i zapobieganie aktom dywersji.

OGLĄDAJ: Prokuratura ma gotowe zarzuty po dywersji na torach
pc

Prokuratura ma gotowe zarzuty po dywersji na torach

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskAdam SzłapkaRządbezpieczeństwoDezinformacjaInternetMedia społecznościoweObrona cywilnaWojsko Polskie
Czytaj także:
Władysław Kosiniak-Kamysz i Thomas Rose
"Szczera rozmowa" z ambasadorem USA
Polska
imageTitle
Wybrano najlepszego piłkarza Afryki
EUROSPORT
Donald Trump w Białym Domu
Trump: chętnie bym go wywalił
BIZNES
Nowe zdjęcie komety 3I/ATLAS
NASA pokazała nowe zdjęcia komety. Niektórzy myślą, że to UFO
METEO
social media shutterstock_2564867453
"Możliwe naruszenie prywatności milionów użytkowników"
BIZNES
imageTitle
Szpital w Madrycie pęka w szwach. Najlepszy obrońca kontuzjowany
EUROSPORT
Bezpłatne przejazdy pociągami KM dla wolontariuszy WOŚP (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na torach. Opóźnienia pociągów sięgały godziny
WARSZAWA
Śmierć kobiety w Janikowie. Zatrzymano jej konkubenta (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymali policjantów, podejrzenie o znęcanie się
Szczecin
Paweł Kowal
Kowal w "Kropce nad i" o polityce prezydenta: po wystrzałach na wiwat efektów nie ma
Polska
Śnieg, Niemcy
U naszych sąsiadów spadł śnieg. "Jest cudownie"
METEO
imageTitle
Bolesna lekcja Industrii. Tym razem Aalborg nie czekał do końca
EUROSPORT
Władysław Kosiniak-Kamysz
Operacja "Horyzont" a prezydent. "Nie widzę podstaw do niewydania postanowienia"
Polska
imageTitle
Włosi wygrywają nawet bez liderów. Mają półfinał
EUROSPORT
shutterstock_1972884914
Lawina zachorowań w Czechach. Ministerstwo ostrzega przed podróżą
BIZNES
Rosyjski okręt szpiegowski Jantar na misji na północ od Szkocji
Rosjanie użyli lasera przeciwko pilotom RAF. Na stole "opcje militarne"
Świat
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
Wybuch na torach. Tak patrol zareagował na zgłoszenie
WARSZAWA
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Ciała dwóch kobiet w mieszkaniu
Poznań
lotnisko bruksela belgia shutterstock_2541158149
Nie odleci żaden samolot. Port ostrzega przed utrudnieniami
BIZNES
imageTitle
Oferta za bramkarza Barcelony. Odejście jedyną szansą na mundial
EUROSPORT
mroz snieg wieczor noc park shutterstock_1008198277
Nocą ściśnie mróz, możliwe oblodzenia
METEO
Przemysław Czarnek
Willa plus na sprzedaż, strach przed Faragem, kobiety o bezdzietności. Już jutro w TVN24+
Polska
11 min
pc
Kiedy umierała, duszona przez męża, w domu spał 10-letni syn. Potem upozorował jej zniknięcie
Fakty+
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Pierwszy taki jarmark bożonarodzeniowy. Montują ogromny diabelski młyn
WARSZAWA
imageTitle
Awans Polski w rankingu FIFA. Pierwsi rywale w barażach sporo niżej
EUROSPORT
Poszukiwany dwoma listami gończymi został zatrzymany u fryzjera
Dyrektor kazał ogolić włosy uczniowi. Chcą go zawiesić, będzie postępowanie dyscyplinarne
Kraków
Larry Summers
Maile Epsteina. Były doradca Clintona i Obamy odchodzi z zarządu OpenAI
BIZNES
Transport wojskowy
Bruksela chce "wojskowego Schengen"
Świat
Dariusz Korneluk
Prokurator krajowy w TVN24: jest wniosek o areszt dla dywersantów
Polska
shutterstock_2610977251
Wielka przepaść finansowa. Szokujące dane
BIZNES
Chiny. Mężczyzna poddał żonę zabiegowi krioniki w 2017 roku
Zamroził zmarłą żonę, ma już nową miłość. "To skomplikowane"
Ciekawostki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica