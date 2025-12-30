Porozumienie z górnikami, niebezpieczna pogoda, spotkanie ministrów z prezydentem

Rozmowy z protestującymi górnikami z kopalni Silesia Źródło: TVN24

1. Niebezpieczna pogoda

Polskę czeka załamanie pogody. Będzie ono związane ze zjawiskiem, które występuje u nas stosunkowo rzadko, a jest określane efektem jeziora.

Kiedy powietrze przechodzi nad ciepłym akwenem, nabiera wilgoci i jednocześnie mocno się ochładza. W ten sposób powstają bardzo rozbudowane chmury burzowe - mimo że mamy zimę.

2. Porozumienie z górnikami

21 górników z przedsiębiorstwa Silesia w Czechowicach-Dziedzicach zakończyło w poniedziałkowy wieczór protest i wyjechało na powierzchnię. To efekt zawartego parę godzin wcześniej porozumienia w sprawie zabezpieczenia pracowników kopalni. Protestujący domagali się, by ustawa górnicza objęła także ich spółkę. Chodzi o instrumenty osłonowe, jakie od 1 stycznia 2026 roku znowelizowana w grudniu tego roku ustawa zapewni pracownikom spółek z udziałem Skarbu Państwa, likwidującym kopalnie.

3. Ministrowie chcą spotkania z prezydentem

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wspólnie z szefem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem zwrócili się do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o spotkanie.

Kilka godzin później rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że Nawrocki spotka się z ministrami w styczniu. Dodał, że cieszy go zmiana stanowiska strony rządowej w sprawie takiego spotkania. Wśród potencjalnych tematów rozmów mają być nominacje na pierwszy stopień oficerski służb wywiadowczych.

4. USA poprą atak Izraela na Iran

Benjamin Netanjahu spotkał się z Donaldem Trumpem w jego rezydencji Mar-a-Lago. W trakcie oficjalnego powitania Trump potwierdził, że poprze ewentualny atak Izraela na Iran, jeżeli Teheran będzie kontynuować prace nad bronią masowego rażenia.

Amerykański prezydent domagał się też ułaskawienia dla szefa izraelskiego rządu, nazywając go "bohaterem wojennym".

5. Wypadek boksera

Były bokserski mistrz świata wagi ciężkiej Anthony Joshua został lekko ranny w wypadku samochodowym w Nigerii, w którym śmierć poniosły dwie osoby.

Według gazety "Daily Mail", która powoływała się na komisarza policji stanu Ogun, Joshua został opatrzony na miejscu wypadku przez ratowników medycznych, a następnie przewieziony do szpitala.

