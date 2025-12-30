Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Porozumienie z górnikami, niebezpieczna pogoda, spotkanie ministrów z prezydentem

Śnieg w Poznaniu
Rozmowy z protestującymi górnikami z kopalni Silesia
Źródło: TVN24
Górnicy z przedsiębiorstwa Silesia zakończyli protest. Polskę czeka załamanie pogody. Ministrowie Władysław Kosiniak-Kamysz i Tomasz Siemoniak spotkają się z prezydentem Karolem Nawrockim. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 30 grudnia.

>> SPRAWDŹ PROGNOZĘ POGODY NA DZIŚ: Miejscami pojawią się zamiecie śnieżne

1. Niebezpieczna pogoda

Polskę czeka załamanie pogody. Będzie ono związane ze zjawiskiem, które występuje u nas stosunkowo rzadko, a jest określane efektem jeziora.

Kiedy powietrze przechodzi nad ciepłym akwenem, nabiera wilgoci i jednocześnie mocno się ochładza. W ten sposób powstają bardzo rozbudowane chmury burzowe - mimo że mamy zimę.

"Może sypać tak, że nie będzie widać świata". Efekt jeziora w Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Może sypać tak, że nie będzie widać świata". Efekt jeziora w Polsce

METEO

2. Porozumienie z górnikami

21 górników z przedsiębiorstwa Silesia w Czechowicach-Dziedzicach zakończyło w poniedziałkowy wieczór protest i wyjechało na powierzchnię. To efekt zawartego parę godzin wcześniej porozumienia w sprawie zabezpieczenia pracowników kopalni. Protestujący domagali się, by ustawa górnicza objęła także ich spółkę. Chodzi o instrumenty osłonowe, jakie od 1 stycznia 2026 roku znowelizowana w grudniu tego roku ustawa zapewni pracownikom spółek z udziałem Skarbu Państwa, likwidującym kopalnie.

PG Silesia, przedsiębiorstwo górnicze
PG Silesia, przedsiębiorstwo górnicze
Źródło: PAP/Jarek Praszkiewicz

3. Ministrowie chcą spotkania z prezydentem

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wspólnie z szefem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem zwrócili się do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o spotkanie.

Kilka godzin później rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że Nawrocki spotka się z ministrami w styczniu. Dodał, że cieszy go zmiana stanowiska strony rządowej w sprawie takiego spotkania. Wśród potencjalnych tematów rozmów mają być nominacje na pierwszy stopień oficerski służb wywiadowczych.

Ministrowie chcą spotkania z prezydentem. Jest odpowiedź rzecznika
Dowiedz się więcej:

Ministrowie chcą spotkania z prezydentem. Jest odpowiedź rzecznika

4. USA poprą atak Izraela na Iran

Benjamin Netanjahu spotkał się z Donaldem Trumpem w jego rezydencji Mar-a-Lago. W trakcie oficjalnego powitania Trump potwierdził, że poprze ewentualny atak Izraela na Iran, jeżeli Teheran będzie kontynuować prace nad bronią masowego rażenia.

Amerykański prezydent domagał się też ułaskawienia dla szefa izraelskiego rządu, nazywając go "bohaterem wojennym".

"W pięć minut rozstrzygnęliśmy trzy kwestie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"W pięć minut rozstrzygnęliśmy trzy kwestie"

Świat

5. Wypadek boksera

Były bokserski mistrz świata wagi ciężkiej Anthony Joshua został lekko ranny w wypadku samochodowym w Nigerii, w którym śmierć poniosły dwie osoby.

Według gazety "Daily Mail", która powoływała się na komisarza policji stanu Ogun, Joshua został opatrzony na miejscu wypadku przez ratowników medycznych, a następnie przewieziony do szpitala.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty//akw

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Udostępnij:
TAGI:
Najważniejsze informacjeGórnicypogodaWładysław Kosiniak-KamyszTomasz SiemoniakKarol NawrockiBenjamin NetanjahuBoks
Czytaj także:
George Clooney w 2023 roku
Clooney i jego bliscy otrzymali obywatelstwo francuskie
Świat
Górnicy opuszczają Kopalnię Węgla Kamiennego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach
Protest górników. Jest porozumienie
BIZNES
Zima, śnieg, pociąg
Miejscami pojawią się zamiecie śnieżne
METEO
imageTitle
Dwa magiczne skoki Prevca. "Zaskakująco łatwy triumf"
EUROSPORT
imageTitle
Smutek w rodzinie Lukasa Podolskiego. "Na zawsze będziesz żyć w moim sercu"
EUROSPORT
Atak zimy w Michigan
Atak zimy w USA. Miejscami spadło 60 centymetrów śniegu
METEO
Autostrada
Setki kilometrów nowych dróg. Plany drogowców
BIZNES
Ogrodzenie na granicy Łotwy z Rosją
Odgrodzili się od Rosji. Bariera gotowa
Świat
imageTitle
Nowe informacje po wypadku Joshuy
EUROSPORT
shutterstock_2564282247
Dają dwa miliony rocznie. Jest jednak haczyk
BIZNES
Donald Trump wita się z Benjaminem Netanjahu w swojej rezydencji Mar-a-Lago
"W pięć minut rozstrzygnęliśmy trzy kwestie"
Świat
29 2000 kropka cl-0032
"Świat patrzy", "zagranica się zastanawia, z kim w Polsce rozmawiać"
Swoim autem od razu przyciągnął uwagę policjantów
Tak udekorowanym autem wyjechał na drogę, skończyło się mandatem
WARSZAWA
Śnieg, noc, opady
Noc z zawiejami i zamieciami. W mocy pomarańczowe alarmy
METEO
pc
Co z notatką z rozmowy Nawrockiego? "Podobno ma dotrzeć jutro"
Polska
shutterstock_2594645557
Tak się zmieni latanie w przyszłym roku
BIZNES
imageTitle
Przedwczesna radość. Dyskwalifikacja zamiast drugiego miejsca
EUROSPORT
Leżał w rowie, w jego domu ukrywał się poszukiwany (zdj. ilustracyjne)
Leżał w rowie, odwieźli go do domu. Tam ukrywał się poszukiwany 30-latek
WARSZAWA
Żywność ultraprzetworzona
Prawie połowa z nas musi zmienić dietę, jeśli chcemy uratować klimat
METEO
imageTitle
Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni 2025/26
EUROSPORT
imageTitle
"W Garmisch-Partenkirchen będzie troszeczkę łatwiej"
EUROSPORT
Czołgi Leopard 2 stacjonujące na Łotwie
Rosja "zmieniła zachowanie". "Wielowarstwowe podejście"
Świat
Przed sądem stanie matka skrajnie zaniedbanego 14-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Zadał kuzynowi ponad 240 ciosów nożem. Nie odpowie za zabójstwo
Trójmiasto
imageTitle
Nowa rzeczywistość Tomasiaka. "Aż tak bardzo się tym nie przejmowałem"
EUROSPORT
elektrownia Konin, ZE PAK
Trzęsienie we władzach ZE PAK. Odchodzi Walendziak, przychodzi Grad
BIZNES
Pożar altany na Bemowie
Altana stanęła w ogniu
WARSZAWA
Władysław Kosiniak-Kamysz i Tomasz Siemoniak
Ministrowie chcą spotkania z prezydentem. Jest odpowiedź rzecznika
Polska
Apelują o rezygnację z fajerwerków podczas zabaw sylwestrowych
"Huczna zabawa nie jest warta traumy zwierząt"
WARSZAWA
imageTitle
Nigeryjskie serce, brytyjskie złoto i cudowne ocalenie. Historia Anthony'ego Joshuy
EUROSPORT
Brigitte Bardot
Tu spocznie Brigitte Bardot. Przed śmiercią zmieniła swoją wolę
Kultura i styl

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica