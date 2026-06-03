najważniejsze informacje Wniosek w sprawie Jakiego, problemy Porzucka, weto Nawrockiego Oprac. Adam Styczek |

Wniosek do PE w sprawie Jakiego. Korespondent TVN24 Maciej Sokołowski o procedurze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RONALD WITTEK

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Wniosek w sprawie Patryka Jakiego

Prokuratura Krajowa podała, że szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek "przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie przez Parlament Europejski zgody na pociągnięcie europosła Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wiemy, za co Patryk Jaki może usłyszeć zarzuty

W komunikacie opublikowanym na stronie Prokuratury Krajowej wyjaśniono, że dochodzeniu Zespołu Śledczego w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu "zgromadzono materiał dowodowy uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienia przez europosła Patryka Jakiego przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, jako funkcjonariusza publicznego".

Patryk Jaki w Parlamencie Europejskim Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RONALD WITTEK

2. Problemy Marcina Porzucka na lotnisku. Poseł PiS zabrał głos

"Połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w mojej chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością" - napisał poseł PiS Marcin Porzucek.

Skomentował w ten sposób sytuację sprzed kilku dni, kiedy nie był w stanie samodzielnie opuścić pokładu samolotu na warszawskim lotnisku. Pomogły mu w tym służby ratownicze. Poseł opublikował oświadczenie po publikacji zdjęć, które otrzymaliśmy na Kontakt24.

3. Kolejne weto prezydenta Karola Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podjął decyzję dotyczącą kilku ustaw przyjętych przez parlament. Jak mówił, podpisał pięć ustaw, ponieważ "usprawniają funkcjonowanie państwa i odpowiadają na realne potrzeby Polaków".

- Jedną z ustaw zawetowałem, ponieważ moim obowiązkiem jest chronić obywateli przed nadmierną biurokracją, nieuzasadnionymi kosztami i źle przygotowanym prawem uderzającym w przedsiębiorców - przekazał Karol Nawrocki, odnosząc się do ustawy o objęciu systemem SENT przewozów betonu.

4. Zabójca studenta polskiego pochodzenia skazany

Ława przysięgłych uznała 23-letniego Vickruma Digwę winnym zabójstwa studenta polskiego pochodzenia. Oskarżyciele stwierdzili, że wymyślił "nikczemne kłamstwo", aby uniknąć więzienia - podało BBC. Sąd zdecydował o karze dożywocia. Digwa po 21 latach będzie mógł się ubiegać o zwolnienie warunkowe.

Niezależne Biuro ds. Postępowania Policji prowadzi dochodzenie po śmierci 18-letniego Henry'ego Nowaka. Wezwani na interwencję funkcjonariusze wzięli studenta za sprawcę ataku i skuli go kajdankami. Policja udostępniła nagranie z interwencji.

5. Pierwsze dziecko Uznańskich-Wiśniewskich

Astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski poinformował w poście na Facebooku o narodzinach syna. "Za nami najpiękniejszy Dzień Matki i Dzień Dziecka" - przyznał, informując, że jego syn urodził się 25 maja.

Podobnie brzmiący wpis, z tym samym zdjęciem, opublikowała także jego żona, posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Uznańska-Wiśniewska.

OGLĄDAJ: TVN24