Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
najważniejsze informacje

Wniosek w sprawie Jakiego, problemy Porzucka, weto Nawrockiego

|
Patryk Jaki w Parlamencie Europejskim
Wniosek do PE w sprawie Jakiego. Korespondent TVN24 Maciej Sokołowski o procedurze
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RONALD WITTEK
Do Parlamentu Europejskiego skierowano wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej europosła Patryka Jakiego. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek skomentował doniesienia w sprawie sytuacji na warszawskim lotnisku. Prezydent Karol Nawrocki zawetował kolejną ustawę. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 3 czerwca.

1. Wniosek w sprawie Patryka Jakiego

Prokuratura Krajowa podała, że szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek "przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie przez Parlament Europejski zgody na pociągnięcie europosła Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wiemy, za co Patryk Jaki może usłyszeć zarzuty

W komunikacie opublikowanym na stronie Prokuratury Krajowej wyjaśniono, że dochodzeniu Zespołu Śledczego w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu "zgromadzono materiał dowodowy uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienia przez europosła Patryka Jakiego przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, jako funkcjonariusza publicznego".

Patryk Jaki w Parlamencie Europejskim
Patryk Jaki w Parlamencie Europejskim
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RONALD WITTEK

2. Problemy Marcina Porzucka na lotnisku. Poseł PiS zabrał głos

"Połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w mojej chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością" - napisał poseł PiS Marcin Porzucek.

Skomentował w ten sposób sytuację sprzed kilku dni, kiedy nie był w stanie samodzielnie opuścić pokładu samolotu na warszawskim lotnisku. Pomogły mu w tym służby ratownicze. Poseł opublikował oświadczenie po publikacji zdjęć, które otrzymaliśmy na Kontakt24.

"Przepraszam". Poseł komentuje po ujawnieniu zdjęć z lotniska
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Przepraszam". Poseł komentuje po ujawnieniu zdjęć z lotniska

Kuba Koprzywa

3. Kolejne weto prezydenta Karola Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podjął decyzję dotyczącą kilku ustaw przyjętych przez parlament. Jak mówił, podpisał pięć ustaw, ponieważ "usprawniają funkcjonowanie państwa i odpowiadają na realne potrzeby Polaków".

- Jedną z ustaw zawetowałem, ponieważ moim obowiązkiem jest chronić obywateli przed nadmierną biurokracją, nieuzasadnionymi kosztami i źle przygotowanym prawem uderzającym w przedsiębiorców - przekazał Karol Nawrocki, odnosząc się do ustawy o objęciu systemem SENT przewozów betonu.

4. Zabójca studenta polskiego pochodzenia skazany

Ława przysięgłych uznała 23-letniego Vickruma Digwę winnym zabójstwa studenta polskiego pochodzenia. Oskarżyciele stwierdzili, że wymyślił "nikczemne kłamstwo", aby uniknąć więzienia - podało BBC. Sąd zdecydował o karze dożywocia. Digwa po 21 latach będzie mógł się ubiegać o zwolnienie warunkowe.

Niezależne Biuro ds. Postępowania Policji prowadzi dochodzenie po śmierci 18-letniego Henry'ego Nowaka. Wezwani na interwencję funkcjonariusze wzięli studenta za sprawcę ataku i skuli go kajdankami. Policja udostępniła nagranie z interwencji.

Ta sprawa wstrząsnęła krajem. Policja pokazała nagranie z interwencji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ta sprawa wstrząsnęła krajem. Policja pokazała nagranie z interwencji

Świat

5. Pierwsze dziecko Uznańskich-Wiśniewskich

Astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski poinformował w poście na Facebooku o narodzinach syna. "Za nami najpiękniejszy Dzień Matki i Dzień Dziecka" - przyznał, informując, że jego syn urodził się 25 maja.

Podobnie brzmiący wpis, z tym samym zdjęciem, opublikowała także jego żona, posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Uznańska-Wiśniewska.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
43 min
Zarzuty znęcania się nad dziećmi dla opiekunki ze żłobka
"To nie dziecko ma być gotowe, ale ty"
Mamy temat
1 godz 5 min
The Pelicot Rape Case - dokument w Plusie
Miasto oprawców. Ta historia wstrząsnęła światem
32 min
pc
"Przełom w leczeniu". Skorzystała z niego Serena Williams
Joanna Kryńska
Udostępnij:
Tagi:
Patryk JakiPrawo i SprawiedliwośćKarol NawrockiWielka BrytaniaSławosz Uznański-WiśniewskiNajważniejsze informacje
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
USS Abraham Lincoln operujący na Bliskim Wschodzie
Wymiana ognia. Odpalili pocisk Hellfire
Świat
Marcin Porzucek
"Bardzo przykry i bardzo smutny obraz"
Kropka nad i
Wołodymyr Zełenski
Decyzja "zła, haniebna i nie powinna mieć miejsca"
FAKTY PO FAKTACH
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
Zdrowie
kamper przyczepa wakacje shutterstock_1213921549_S
Pozwali sąsiadkę z powodu zapachu. "Co to jest?!"
Świat
Marcin Romanowski
Romanowski zniknął bez śladu. Śledczy: ktoś pomaga
Robert Zieliński
Strzyżak sarni (Lipoptena cervi) - zdjęcie przykładowe
Gryzą jelenie i ludzi, strategicznie tracą wzrok
METEO
Sławosz Uznański-Wiśniewski i jego żona Aleksandra Uznańska-Wiśniewska
Uznańscy-Wiśniewscy powitali na świecie dziecko. Pokazali zdjęcie
Polska
Dziewczynka czuje się co raz lepiej
Maja miała "serce jak dzwon", ale płuca nie miały miejsca. Cud w szpitalu
Łódź
Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Analizujemy zdjęcia
Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Przeanalizowaliśmy zdjęcia ze zdarzenia
Gabriela Sieczkowska
Pauline Hanson
Nowy sondaż. Kolejny kraj stawia na skrajną prawicę
Świat
Marcin Porzucek
"Przepraszam". Poseł komentuje po ujawnieniu zdjęć z lotniska
Kuba Koprzywa
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
Domański o decyzji Nawrockiego: to weto wobec uczciwych przedsiębiorców
BIZNES
imageTitle
Na mundialu ma być szybciej. FIFA wprowadza nowe przepisy
EUROSPORT
Burza, pioruny, silne burze
Nadciągają burze i silny deszcz. IMGW wydał prognozy
METEO
telefon, bankomat, smartfon
Blik wychodzi poza Polskę. Rusza ekspansja w strefie euro
BIZNES
Pożar na terenie ogródków działkowych na Paluchu
Słup czarnego dymu przy lotnisku
WARSZAWA
Nocne trzęsienie ziemi we Włoszech
Trzęsienie ziemi we Włoszech. Mieszkańcy wybiegali z domów
METEO
Serena Williams
Tajna operacja w Londynie. Tak szykowano powrót Sereny Williams
EUROSPORT
Michał Drewnicki
Jest kandydat PiS na prezydenta Krakowa
Aleksandra Gajewska i Michał Wawer
"Absolutnie bolesne" słowa o in vitro. "Nie ma pan pojęcia, o czym mówię"
Pogodna noc
W dzień nad Polską przewędruje front. Tu ma padać
METEO
25 min
Karol Nawrocki
PremieraŻaden prezydent tego nie zrobił. Nawrocki chce ujawnić jeden z najbardziej tajnych dokumentów
Czarno na białym
8 min
pc
Kraj stoi na skraju upadku
Fakty+
Ranczo Zorro w Nowym Meksyku
"Komisja prawdy" zajęła się ranczem Zorro. Należało do Epsteina
Świat
1 na 1
Spór o order Zełenskiego. Zgorzelski: była akcja, jest reakcja
Karol Nawrocki
Rzecznik rządu: prezydent o taką ochronę nie wystąpił
Poseł PiS Dariusz Matecki w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum
"Dyrektor powiedział, że mamy nie zlecać Mateckiemu żadnej pracy"
Artur Warcholiński
EN_01678540_0395
Putin sięgnął po rakiety Cyrkon, "spadają jak piorun". Rośnie liczba ofiar

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica