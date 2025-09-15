Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Nie było naruszenia polskiego nieba, samolot wypadł z pasa, pierwsza taka wizyta od sześciu lat

Polskie myśliwce
Samolot wypadł z pasa na lotnisku Kraków-Balice. Relacja Jerzego Korczyńskiego
Źródło: TVN24
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że ostatecznie nie doszło do kolejnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. W podkrakowskich Balicach samolot po lądowaniu wypadł z pasa. Delegacja z Chin odwiedzi Polskę. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 15 września.

1. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona

W sobotę wieczorem wojsko poderwało polskie i sojusznicze myśliwce z powodu zagrożenia spowodowanego rosyjskim atakiem dronowym na regiony Ukrainy graniczące z Polską. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) informowało wówczas, że mogło dojść do kolejnego przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej przez bezzałogowiec z Rosji. W niedzielę rano DORSZ opublikowało komunikat, w którym poinformowało, że ostatecznie nie doszło do naruszenia polskiego nieba.

W związku z możliwym zagrożeniem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało do mieszkańców kilku powiatów w województwie lubelskim alert o "zagrożeniu atakiem z powietrza", a w Świdniku i Chełmie uruchomione zostały syreny alarmowe. O tym, co robić, kiedy usłyszy się taki alarm, tłumaczył na antenie TVN24 zastępca redaktora naczelnego portalu Defence24 Mariusz Marszałkowski.

MSWiA przygotowało "Poradnik bezpieczeństwa", który ma być rozsyłany do każdego polskiego domu. Już teraz można się z nim zapoznać w wersji elektronicznej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Syreny ostrzegawcze i "chwila paniki" wśród mieszkańców. "Pierwsza taka sytuacja w życiu"

Syreny ostrzegawcze i "chwila paniki" wśród mieszkańców. "Pierwsza taka sytuacja w życiu"

10 zasad, plecak ewakuacyjny, zapasy. Oto "Poradnik bezpieczeństwa"

10 zasad, plecak ewakuacyjny, zapasy. Oto "Poradnik bezpieczeństwa"

2. Samolot wypadł z pasa na lotnisku Kraków-Balice

Samolot podczas kołowania po lądowaniu wypadł z pasa na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Do około godziny 1 w nocy z niedzieli na poniedziałek port lotniczy był nieczynny, co spowodowało liczne opóźnienia. Na oficjalnym profilu lotniska poinformowano, że "o godz. 00:40 operacje lotnicze z/do Kraków Airport zostały wznowione", ale "skutki wielogodzinnego zamknięcia lotniska mogą być odczuwalne dla pasażerów jeszcze w poniedziałek 15 września". Zaapelowano też o śledzenie komunikatów przewoźników.

Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Źródło: PAP
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Źródło: PAP
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Źródło: PAP
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Źródło: PAP
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Źródło: PAP
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Źródło: PAP
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Źródło: PAP
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Balice. Samolot wypadł z pasa startowego
Źródło: PAP

3. Szef dyplomacji Chin z wizytą w Polsce

Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi spotka się w poniedziałek w Warszawie z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Wizyta ma na celu "opracowanie głównego planu wymiany i współpracy" handlowej. Będzie to pierwsza od sześciu lat wizyta ministra spraw zagranicznych Chin w Polsce.

Wizytę komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal. Jak przekazał, on również spotka się jutro z jednym z przedstawicieli zagranicznej delegacji, czyli szefem komisji rolnictwa z chińskiego parlamentu.

Wizyta chińskiej delegacji w Warszawie. "Trzeba w Moskwie powiedzieć: stop"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wizyta chińskiej delegacji w Warszawie. "Trzeba w Moskwie powiedzieć: stop"

4. Rubio w Izraelu

Sekretarz stanu USA Marco Rubio przybył z wizytą do Izraela, gdzie spotkał się z premierem Benjaminem Netanjahu. Wizyta szefa amerykańskiej dyplomacji ma związek między innymi z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie, wojną w Strefie Gazy i izraelskim atakiem w Katarze. W poniedziałek Rubio ma rozmawiać z izraelskim prezydentem Icchakiem Hercogiem.

Marco Rubio w Jerozolimie
Marco Rubio w Jerozolimie
Źródło: EPA/ABIR SULTAN 

5. Ricky Hatton nie żyje

Nie żyje brytyjski pięściarz Ricky Hatton, były mistrz świata w boksie w dwóch kategoriach wagowych. Został znaleziony w martwy w swoim domu w hrabstwie Wielki Manchester. Przyczyny śmierci 46-latka na razie nie ujawniono. Z jego autobiografii wiadomo jednak, że miał za sobą próby samobójcze. Od lat zmagał się z problemami natury psychicznej i uzależnieniami.

SPRAWDŹ POGODĘ NA PONIEDZIAŁEK >>>

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: X/DowOperSZ

