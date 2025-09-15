Nie było naruszenia polskiego nieba, samolot wypadł z pasa, pierwsza taka wizyta od sześciu lat

Samolot wypadł z pasa na lotnisku Kraków-Balice. Relacja Jerzego Korczyńskiego Źródło: TVN24

1. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona

W sobotę wieczorem wojsko poderwało polskie i sojusznicze myśliwce z powodu zagrożenia spowodowanego rosyjskim atakiem dronowym na regiony Ukrainy graniczące z Polską. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) informowało wówczas, że mogło dojść do kolejnego przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej przez bezzałogowiec z Rosji. W niedzielę rano DORSZ opublikowało komunikat, w którym poinformowało, że ostatecznie nie doszło do naruszenia polskiego nieba.

W związku z możliwym zagrożeniem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało do mieszkańców kilku powiatów w województwie lubelskim alert o "zagrożeniu atakiem z powietrza", a w Świdniku i Chełmie uruchomione zostały syreny alarmowe. O tym, co robić, kiedy usłyszy się taki alarm, tłumaczył na antenie TVN24 zastępca redaktora naczelnego portalu Defence24 Mariusz Marszałkowski.

MSWiA przygotowało "Poradnik bezpieczeństwa", który ma być rozsyłany do każdego polskiego domu. Już teraz można się z nim zapoznać w wersji elektronicznej.

2. Samolot wypadł z pasa na lotnisku Kraków-Balice

Samolot podczas kołowania po lądowaniu wypadł z pasa na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Do około godziny 1 w nocy z niedzieli na poniedziałek port lotniczy był nieczynny, co spowodowało liczne opóźnienia. Na oficjalnym profilu lotniska poinformowano, że "o godz. 00:40 operacje lotnicze z/do Kraków Airport zostały wznowione", ale "skutki wielogodzinnego zamknięcia lotniska mogą być odczuwalne dla pasażerów jeszcze w poniedziałek 15 września". Zaapelowano też o śledzenie komunikatów przewoźników.

3. Szef dyplomacji Chin z wizytą w Polsce

Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi spotka się w poniedziałek w Warszawie z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Wizyta ma na celu "opracowanie głównego planu wymiany i współpracy" handlowej. Będzie to pierwsza od sześciu lat wizyta ministra spraw zagranicznych Chin w Polsce.

Wizytę komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal. Jak przekazał, on również spotka się jutro z jednym z przedstawicieli zagranicznej delegacji, czyli szefem komisji rolnictwa z chińskiego parlamentu.

4. Rubio w Izraelu

Sekretarz stanu USA Marco Rubio przybył z wizytą do Izraela, gdzie spotkał się z premierem Benjaminem Netanjahu. Wizyta szefa amerykańskiej dyplomacji ma związek między innymi z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie, wojną w Strefie Gazy i izraelskim atakiem w Katarze. W poniedziałek Rubio ma rozmawiać z izraelskim prezydentem Icchakiem Hercogiem.

Marco Rubio w Jerozolimie Źródło: EPA/ABIR SULTAN

5. Ricky Hatton nie żyje

Nie żyje brytyjski pięściarz Ricky Hatton, były mistrz świata w boksie w dwóch kategoriach wagowych. Został znaleziony w martwy w swoim domu w hrabstwie Wielki Manchester. Przyczyny śmierci 46-latka na razie nie ujawniono. Z jego autobiografii wiadomo jednak, że miał za sobą próby samobójcze. Od lat zmagał się z problemami natury psychicznej i uzależnieniami.

