Polska

Premier o "kluczowym słowie", odpowiedź Sikorskiego, ujawniona rozmowa

Premier Donald Tusk
Donald Tusk o rewizji ETS2
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk przekazał wiadomość po Szczycie Unii Europejskiej. Minister Radosław Sikorski reaguje na komentarz amerykańskiego publicysty Tuckera Carlsona. Francuska stacja telewizyjna opublikowała nowe nagranie, ukazujące domniemanych złodziei z Luwru. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 24 października.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Kluczowe słowo w konkluzjach po szczycie

Planowane zmiany w systemie ETS, czyli tzw. ETS2, miałyby objąć systemem tzw. handlu emisjami także gospodarstwa domowe i samochody. Obecnie są nim objęte jedynie przedsiębiorstwa.

- Do konkluzji po szczycie Rady Europejskiej udało się wpisać kluczowe słowo o rewizji zmian w systemie ETS - powiedział premier Donald Tusk w Brukseli. - To daje możliwość zablokowania tego tak, żeby nie weszło w życie 2027 roku - wskazał.

Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk
Źródło: SIMON WOHLFAHRT/PAP/EPA

2. Sikorski odpowiada Carlsonowi

- Dlaczego Polska nie pójdzie na wojnę z Rosją? Jeśli się tak tym przejmujecie, to dlaczego sami nie obronicie Ukrainy? - pytał amerykański publicysta i celebryta Tucker Carlson, odpowiadając na pytania podczas spotkania w Indianie (USA).

Do wypowiedzi odniósł się szef polskiej dyplomacji. "Przypominam, że to ulubiony amerykański komentator naszych nacjonalistów, ten sam, któremu ekskluzywnego wywiadu podczas podróży do USA udzielił prezydent Andrzej Duda. Lokajstwo nie zawsze jest nagrodzone" - komentował wicepremier i szef polskiej dyplomacji.

3. Nowe nagranie z kradzieży w Luwrze

Francuska stacja telewizyjna BFM TV opublikowała nowe nagranie, ukazujące domniemanych złodziei eksponatów z Luwru. Widać na nim dwie osoby, które są opuszczane przy pomocy podnośnika. Jedna z nich jest ubrana w żółtą kamizelkę odblaskową, a druga ma kask motocyklowy. Redakcje BFM TV i "Le Parisien" przekazały, że potwierdziły autentyczność nagrania. Stacja CNN zauważyła, że wygląda ono tak, jakby zostało zrobione z wewnątrz muzeum.

Okradli Luwr i uciekli. Jest nowe nagranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Okradli Luwr i uciekli. Jest nowe nagranie

Świat

4. Dron spadł w Inowrocławiu

W Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych numer 2 - poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa.

Jak dodano, nikt w nim nie ucierpiał, a Wojskowe Zakłady Lotnicze badają sprawę. Przedstawiciele lokalnych władz przekazali, że spadł bezzałogowy dron szkoleniowy.

5. Naciski na niezależne media

Belgradzki portal śledczy Krig, wspólnie z międzynarodową siecią dziennikarzy tropiących korupcję ujawnili rozmowę telefoniczną, z której jasno wynika, że prezydent Aleksandar Vucić miał interesować się losem dwóch ostatnich niezależnych redakcji w kraju.

Opublikowano rozmowę telefoniczną między prezesem United Group Stanem Millerem a szefem państwowej spółki Telecom Srbija Vladimirem Luciciem. Na nagraniu obaj mają rozmawiać o zwolnieniu prezeski United Media Aleksandry Subotić, która zarządza kanałami N1 i Nova S.

Prezydent wywiera naciski na niezależne media. Ujawniono nagranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent wywiera naciski na niezależne media. Ujawniono nagranie

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: SIMON WOHLFAHRT/PAP/EPA

Donald TuskRadosław SikorskiLuwrInowrocławDronySerbiaNajważniejsze informacje
