Premier o "kluczowym słowie", odpowiedź Sikorskiego, ujawniona rozmowa

1. Kluczowe słowo w konkluzjach po szczycie

Planowane zmiany w systemie ETS, czyli tzw. ETS2, miałyby objąć systemem tzw. handlu emisjami także gospodarstwa domowe i samochody. Obecnie są nim objęte jedynie przedsiębiorstwa.

- Do konkluzji po szczycie Rady Europejskiej udało się wpisać kluczowe słowo o rewizji zmian w systemie ETS - powiedział premier Donald Tusk w Brukseli. - To daje możliwość zablokowania tego tak, żeby nie weszło w życie 2027 roku - wskazał.

2. Sikorski odpowiada Carlsonowi

- Dlaczego Polska nie pójdzie na wojnę z Rosją? Jeśli się tak tym przejmujecie, to dlaczego sami nie obronicie Ukrainy? - pytał amerykański publicysta i celebryta Tucker Carlson, odpowiadając na pytania podczas spotkania w Indianie (USA).

Do wypowiedzi odniósł się szef polskiej dyplomacji. "Przypominam, że to ulubiony amerykański komentator naszych nacjonalistów, ten sam, któremu ekskluzywnego wywiadu podczas podróży do USA udzielił prezydent Andrzej Duda. Lokajstwo nie zawsze jest nagrodzone" - komentował wicepremier i szef polskiej dyplomacji.

3. Nowe nagranie z kradzieży w Luwrze

Francuska stacja telewizyjna BFM TV opublikowała nowe nagranie, ukazujące domniemanych złodziei eksponatów z Luwru. Widać na nim dwie osoby, które są opuszczane przy pomocy podnośnika. Jedna z nich jest ubrana w żółtą kamizelkę odblaskową, a druga ma kask motocyklowy. Redakcje BFM TV i "Le Parisien" przekazały, że potwierdziły autentyczność nagrania. Stacja CNN zauważyła, że wygląda ono tak, jakby zostało zrobione z wewnątrz muzeum.

4. Dron spadł w Inowrocławiu

W Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych numer 2 - poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa.

Jak dodano, nikt w nim nie ucierpiał, a Wojskowe Zakłady Lotnicze badają sprawę. Przedstawiciele lokalnych władz przekazali, że spadł bezzałogowy dron szkoleniowy.

5. Naciski na niezależne media

Belgradzki portal śledczy Krig, wspólnie z międzynarodową siecią dziennikarzy tropiących korupcję ujawnili rozmowę telefoniczną, z której jasno wynika, że prezydent Aleksandar Vucić miał interesować się losem dwóch ostatnich niezależnych redakcji w kraju.

Opublikowano rozmowę telefoniczną między prezesem United Group Stanem Millerem a szefem państwowej spółki Telecom Srbija Vladimirem Luciciem. Na nagraniu obaj mają rozmawiać o zwolnieniu prezeski United Media Aleksandry Subotić, która zarządza kanałami N1 i Nova S.

